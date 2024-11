× Stimmen Sie ab: Österreichs schönste Weihnachtsmärkte

Von einem Stand zum nächsten schlendern, Kunsthandwerk bewundern, Glühwein trinken und Lebkuchen verkosten: Demnächst locken im ganzen Land Städte und Orte und ihre wunderschönen Christkindlmärkte. ir verraten, wo Sie unbedingt hin müssen. Plus: Voten Sie für Ihren Lieblings-Weihnachtsmarkt.

Der Städtetrip in eine österreichische Stadt in der Vorweihnachtszeit – gute Idee, wie wir finden. Denn von Wien bis Innsbruck locken traumhafte Christkindlmärkte, die man jetzt unbedingt entdecken sollte. Nachstehend jene, die in Sachen Stimmung auf unserem weihnachtlichen Besuchszettel ganz oben stehen.

Die schönsten Christkindlmärkte des Landes im Überblick

Wiener Christkindlmärkte

Von Mitte November bis Weihnachten verwandeln sich viele der schönsten und berühmtesten Plätze Wiens in wahre Weihnachtswunderwelten. Unbedingt besuchen sollte man hier natürlich den Wiener Christkindlmarkt (15. November nis 26. Dezember) mit dem berühmten Herzerlbaum, der sich über den Rathausplatz und die umliegenden Parkanlagen erstreckt. Beginnend am großen Torbogen beim Eingang über die vielen Stände bis zur stimmungsvollen Beleuchtung in den Parkanlagen verwandelt sich der Rathausplatz in der Vorweihnachtszeit in ein riesiges Lichtermeer.

Christkindlmarkt Schloss Schönbrunn © Getty Images ×

Bereits seit 8. November hat der neue Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn seine Pforten geöffnet und lädt zu einem festlichen Erlebnis mit imperialem Ambiente und mehr als 90 Ständen. Besonders für die kleinen Gäste gibt es in der gemütlichen Bastelhütte Holzzirkus viel zu erleben und zu entdecken.

Den Art Advent am Karlsplatz macht nicht nur die beeindruckende Karlskirche besonders. Seit mittlerweile 25 Jahren setzen die Veranstalter in allen Bereichen auf höchste regionale Qualität. Hochwertiges, individuelles Kunsthandwerk und ausnahmslos Bio-Lebensmittel erwarten die Besucher an den Ständen. Rund um das Treiben an den Ständen gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Musik-Acts, Ausstellungen und einem Streichelzoo für große und kleine Kinder (heuer ab 15. November).

© Johannes Kernmayer ×

Schon legendär der Weihnachtsmarkt am Spittelberg, der am 16. November seine Pforten öffnet. In der Vorweihnachtszeit verwandeln sich die schmalen Biedermeier-Gassen am Spittelberg in ein bezauberndes, rustikales Weihnachtsdorf.

Bergweihnacht Innsbruck

Sieben Christkindlmärkte, über 200 Stände, und ein 17,5 Meter hoher Kristallbaum – wer den Advent in Tirol erleben möchte, hat bei der Bergweihnacht Innsbruck (ab 15. November) die ganz große Auswahl, vom Goldenen Dachl bis hinauf zur Hungerburg 300 Meter über der Stadt.

© Getty Images ×

In Innsbruck reichen sich Tiroler Tradition und Modernität die Hand. Das spürt man eben auch auf den sieben zauberhaften Weihnachtsmärkten in der Adventszeit, die allesamt ihren eigenen Charakter haben.

Ganz nostalgisch geht es auf dem ältesten und größten Christkindlmarkt der Stadt zu, unter dem mächtigen Weihnachtsbaum vor dem Goldenen Dachl. An den mehr als 64 Ständen werden Kunsthandwerk und Christbaumschmuck angeboten und auf der Aussichtsplattform schwebt man gleichsam über der Altstadt und den Hütten. In der Märchengasse gibt es für alle Märchenfans über 20 teils interaktive und viele neu gestaltete Geschichten und Figuren zu entdecken. Die Riesen in der Riesengasse führen die Besucherinnen und Besucher in die Welt von Sagen und Mythen.

Noch viel höher hinaus geht es zum Christkindlmarkt auf der Hungerburg, dem höchsten Innsbrucks. Er ist klein aber fein und punktet mit seinem traumhaften Panoramablick über die Stadt.

Der Christkindlmarkt am Marktplatz, der dieses Jahr sein 30. Jubiläum feiert, empfiehlt sich besonders für Familien, die das große Kinderangebot schätzen werden, vom Kasperltheater über die Märchenstunden bis zur virtuellen Kutsche. Hier steht auch der weltweit einzigartige, 17,5 Meter hohe Weihnachtsbaum aus Swarovski-Kristallen.

Sehr modern, vor allem mit Blick auf seine Lichtgestaltung, gibt sich der Markt in der Maria-Theresien-Straße, wo die Händler Weihnachtsprodukte aus aller Welt in ihren Auslagen haben. Wer es ruhig und stimmungsvoll mag, ist bei den liebevoll gestalteten Ständen der kleinen Märkten am Wiltener Platzl, am Bergisel und in St. Nikolaus an der richtigen Adresse.

Salzburger Christkindlmarkt

Der historische Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz ist einer der schönsten und ältesten Weihnachtsmärker der Welt. Seine einzigartige Lage mitten im Weltkulturerbe Altstadt Salzburg, die traditionellen Verkaufsstände und seine lange Geschichte machen den Salzburger Christkindlmarkt zu etwas ganz Besonderem. Der neue „Eiszauber am Mozartplatz“ eröffnet die Möglichkeit, in der Salzburger Altstadt Wintersport in einem einzigartigen Ambiente zu betreiben (von November bis Ende Jänner). Der Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz öffnet immer am vorletzten Donnerstag im November und dauert bis zum 1. Jänner des Folgejahres. Das umfangreiche Rahmenprogramm des Salzburger Christkindlmarktes am Dom- und Residenzplatzes umfasst auch den Auftritt der Turmbläser. Jeden Donnerstag und Samstag spielen abends Bläsergruppen aus dem ganzen Land am Residenzplatz ihre weihnachtlichen Weisen von den Terrassen rund um den Residenzplatz, jeden Mittwoch spielen die „jungen Turmbläser“ (ab 21. November).

Salzburger Christkindlmarkt © Getty Images ×

Übrigens: Auch das Adventsingen gehört zur Vorweihnachtszeit in der Mozartstadt unbedingt dazu. Seit mehr als 75 Jahren bezaubern alpenländische Weisen, Lesungen und Hirtenspiel das Publikum. Das Salzburger Adventsingen im Großen Festspielhaus zieht jährlich 36.000 Besucher aus 38 Ländern an. Mit über 1.450 Musikern und Sängern, Schauspielern und Hirtenkindern wird das adventliche Geschehen alljährlich aus einer neuen Perspektive betrachtet (ab 29. November). Diesjähriges Motto: Glaube, Hoffnung, Liebe!

Nicht verpassen sollten speziell Familien auch den Hellbrunner Adventzauber (ab 21. November). Die Schlossfassade verwandelt sich mit ihren 24 Fenstern in einen überdimensionalen Adventkalender und vor dem Lustschloss Hellbrunn entsteht ein Märchenwald aus über 700 Nadelbäumen, geschmückt mit 10.000 roten Kugeln und Lichterketten, die bei Dunkelheit das gesamte Areal in besonderem Glanz erstrahlen lassen. Besondere Beliebtheit bei Familien hat der Hellbrunner Adventzauber aufgrund des umfangreichen Kinderprogramms.

In der Kinderweihnachtswelt strahlen nicht nur die Augen der jüngsten Besucher. Beim Lager der Müllner Pfadfinder grillen die Kids Würstel und Stockbrot am Lagerfeuer. Im Weihnachtspostamt einen Brief ans Christkind schreiben, mit dem Weihnachtszug fahren oder die vielen Tiere beobachten – die Wartezeit auf das Christkind wird so in jedem Fall verkürzt.

Welser Weihnachtswelt

Bereits eine kleine Legende ist die Welser Weihnachtswelt. In der oberösterreichischen Stadt wird die Vorweihnachtszeit ganz besonders festlich zelebriert (heuer ab 15. November). Die Bergweihnacht am Stadtplatz lädt zum Bummeln und Genießen ein, der Lichterpfad erhellt die Innenstadt und zaubert eine magische Atmosphäre. Beim Gösser Biergarten Advent sorgen die finnischen Fachwerksbauten, wärmenden Feuertonnen und beleuchteten Kastanienbäumen für festliche Stimmung.

Stimmungsvolle Veranstaltungen locken auf der Almdorfbühne, außerdem viele Attraktionen für Groß und Klein. Ein besonders zauberhaftes Erlebnis ist der Besuch des himmlischen Wolkenreiches im Welser Ledererturm, wo der Brief an das Christkind abgegeben werden kann.

Advent in Steyr

Berühmt für das Postamt Christkindl, ist auch eine zweite oberösterreichische Stadt, nämlich Steyr. Jedes Jahr im Advent öffnet das Sonderpostamt seine Pforten, um Weihnachtspost mit dem begehrten Sonderstempel zu versehen. In der Wallfahrtskirche von Christkindl hat das Christkind seinen Wohnsitz. Wenn Kinder also den Wunsch spüren, dem heiligen Kind einen Besuch abzustatten ist Steyr das Ziel der Wahl. Und für kulinarische Stärkung sorgt der Christkindlwirt gleich um die Ecke.