× Die schönsten Orte in Europa zur Vorweihnachtszeit

Weihnachten steht vor der Tür! Um sich auf die schönste Zeit des Jahres einzustimmen, gibt es nichts besseres, als sich die Adventzeit mit einem Kurztrip zu versüßen.

Festlich geschmückte Gassen, magische Christkindlmärkte und luxuriöses Weihnachtsshopping – wer ein stimmungsvolles Urlaubsziel in der Vorweihnachtszeit sucht, hat die Qual der Wahl. In Europa gibt es zahlreiche Orte, die mit ihrer zauberhaften Atmosphäre begeistern. Wir stellen acht Destinationen vor, die mit festlichen Attraktionen verzaubern und selbst Weihnachtsmuffel ins Weihnachtsfieber versetzen!

Salzburg, Österreich

© Getty Images ×

Um in der Vorweihnachtszeit so richtig in festliche Stimmung zu kommen, müssen wir oft gar nicht weit reisen. Salzburg verwandelt sich in der Vorweihnachtszeit in ein Winterwunderland. Besonders der historische Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz, einer der ältesten Adventmärkte der Welt, zieht viele Besucher an. Dort kann man Handwerkskunst, Leckereien wie gebrannte Mandeln und wärmenden Punsch genießen. Wer der Hektik der Märkte entkommen möchte, kann die malerische Bergweihnacht in der Umgebung, etwa am Mondsee, Attersee oder Wolfgangsee, erleben.

Madrid, Spanien

© Getty Images ×

Madrid erstrahlt in der Vorweihnachtszeit mit eindrucksvollen Lichterdekorationen und lebhaften Märkten. Zahlreiche Eisbahnen bieten Klein und Groß winterlichen Spaß. Ein Weihnachts-Highlight findet nach Neujahr statt und ist der Dreikönigsumzug am 5. Januar, der Tausende mit prachtvollen Wagen und Musik anzieht.

Göteborg, Schweden

© Getty Images ×

Göteborg begeistert in der Adventszeit mit gemütlicher Atmosphäre und dem „Jul på Liseberg“ im Freizeitpark Liseberg. Von Mitte November bis Ende Dezember wird der Park in eine glitzernde Winterwelt mit Karussells, Glühwein und Weihnachtsmann verwandelt, begleitet von Eislaufmöglichkeiten und festlicher Dekoration.

Rovaniemi, Finnland

© Getty Images ×

Im Weihnachtsmanndorf nahe Rovaniemi in Lappland können Besucher den echten Weihnachtsmann treffen und das Santa Claus Village besuchen. Die winterliche Umgebung bietet zudem Husky- und Rentierschlittenfahrten sowie die Möglichkeit, das magische Nordlicht hautnah zu erleben.

Bozen, Südtirol

© Getty Images ×

Bozen in Südtirol gilt als Italiens Weihnachts-Hotspot. Der Weihnachtsmarkt auf der Piazza Walther, einer der größten des Landes, verzaubert mit handgefertigten Produkten und regionalen Spezialitäten wie Zelten und Strudel. Romantische Pferdekutschenfahrten durch die geschmückten Straßen sind ein besonderes Erlebnis.

Colmar, Frankreich

© Getty Images ×

Colmar im Elsass wird zur Weihnachtszeit zu einem Lichtermeer. Die charmante Stadt bietet sechs unterschiedliche Weihnachtsmärkte, darunter den stimmungsvollen Markt am Place des Dominicains und den kinderfreundlichen Markt im Viertel Klein-Venedig. Ein Muss für echte Weihnachts-Fans!

London, Vereinigtes Königreich

© Getty Images ×

London bietet ein klassisches Weihnachtsflair mit prächtig geschmückten Straßen wie der Oxford Street oder der Regent Street. Outdoor-Eisbahnen, festlich dekorierte Einkaufsstraßen und das riesige Winter Wonderland im Hyde Park sorgen für unvergessliche Weihnachtserlebnisse. Die großen Einkaufshäuser Harrods, Selfridges und Harvey Nichols laden zum luxuriösen Weihnachtshopping ein.

Budapest, Ungarn

© Getty Images ×

Budapest beeindruckt mit dem prächtigen Weihnachtsmarkt bei der St.-Stephans-Basilika, der bereits mehrfach als bester Weihnachtsmarkt Europas ausgezeichnet wurde. Besonders die Lichtshow und das Entzünden des Adventskranzes sorgen hier für festliche Stimmung. Entspannung vom Weihnachtsstress bietet ein Besuch im Széchenyi-Bad, einem der größten Thermalbäder Europas.