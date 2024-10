Reiselust Hotel des Monats Oktober 2024: COMO Metropolitan London

Das COMO Metropolitan London gehört zur Elite der Londoner Luxushotellerie und ist das ideale City-Hideaway für einen Städtetrip Deluxe.

Ein City-Trip nach London lohnt sich zu jeder Jahreszeit, doch in der Vorweihnachtszeit entfaltet die Metropole ihren ganz besonderen Charme. Mit festlicher Beleuchtung und einer stimmungsvollen Atmosphäre steht London bei Weihnachtsfans ganz oben auf der Bucket-Liste. Ein Besuch im Winter Wonderland im Hyde Park, dem beliebtesten Weihnachtsmarkt der Welt, darf dabei natürlich nicht fehlen. Der perfekte Ausgangspunkt? Das COMO Metropolitan London, das mit seinem direkten Blick auf den Freizeitpark nicht nur im Herzen des Geschehens liegt, sondern gleichzeitig auch eine entspannte Rückzugsoase bietet.

Erstklassige Lage und Anbindung

Was das COMO Metropolitan auszeichnet, ist seine ideale Lage: Direkt am Hyde Park und nur einen Katzensprung von den exklusiven Einkaufsvierteln Mayfair und Knightsbridge entfernt, ist es der perfekte Ausgangspunkt für alles, was London zur schönsten Zeit des Jahres zu bieten hat. Die Must-see-Attraktionen, darunter der Buckingham Palace und die Oxford Street, sind in nur wenigen Minuten zu Fuß erreichbar.

Das Fünf-Sterne -Hideaway zählt zu den besten Luxushotels der Stadt und bietet den perfekten Ausgangspunkt für einen anspruchsvollen Citytrip. © COMO Metropolitan London ×

Wellness-Oase inmitten des Großstadt-Trubels

Sollte das unberechenbare britische Wetter jedoch einen Strich durch die Sightseeing-Pläne machen, bietet das COMO Shambhala Urban Escape im Hotel eine luxuriöse Day-Spa-Alternative. Hier erwartet die Gäste ein umfassendes Wellnessangebot, das von japanischer Akupunktur bis hin zu Shiatsu und Signature-Treatments reicht – ideal um nach einem langen Tag voller Erkundungen zu entspannen.

Kulinarische Höhepunkte mit internationalem Flair

Für kulinarische Abwechslung auf höchstem Niveau sorgt das renommierte Nobu Restaurant, das eine einzigartige Fusion aus japanischer und peruanischer Küche serviert. Klassiker wie der Miso Black Cod und der Sashimi-Salat mit Matsuhisa-Sojasaucendressing versprechen ein unvergessliches Dinner mit Blick über die berühmte Park Lane. Wer es lieber leicht und gesund mag, kann die Wellness Cuisine des COMO Shambhala genießen, die perfekt auf eine ausgewogene Ernährung abgestimmt ist. Die healthy Optionen sind übrigens auch im Frühstücksmenü enthalten und sorgen für einen gesunden, nährstoffreichen Start in den Tag.

Kulinarisch verwöhnt unter anderem das Nobu Restaurant mit exquisiter japanisch-peruanischer Fusion-Küche. © COMO Metropolitan London ×

Einzigartige Suiten mit phänomenalem Blick

Die modern und stilvoll eingerichteten Zimmer und Suiten bieten große Fensterfronten, die einen spektakulären Blick auf den Hyde Park und die Stadt ermöglichen – insbesondere zur Weihnachtszeit, wenn der Park wortwörtlich in ein funkelndes Winter Wonderland verwandelt wird.

Perfekt für Familien und Freunde

Besonders erwähnenswert sind auch die Brick Street und Hertford Street Residenzen in der Nähe des Hotels. Die neu renovierten Stadthaus-Apartments bieten Familien und größeren Gruppen die Möglichkeit, die Feiertage oder einen Kurzurlaub in privater Atmosphäre zu verbringen, ohne auf den Service eines Fünf-Sterne-Hotels verzichten zu müssen. Die moderne Küche in den Apartments lädt dazu ein, selbst zu kochen – oder man lässt sich einfach das exquisite Essen aus dem Nobu direkt ins Apartment liefern.

Die eleganten Zimmer und Suiten bieten großzügige Fensterfronten mit Blick auf den Hyde Park. © COMO Metropolitan London ×

Ob für einen entspannten Kurztrip oder einen festlichen Winteraufenthalt – das COMO Metropolitan London ist die perfekte Wahl für ein Wochenende in der britischen Hauptstadt. Die Kombination aus luxuriösem Komfort, erstklassiger Lage und einzigartigem Service macht das Fünf-Sterne-Hideaway zu einem echten Juwel inmitten des Großstadtrubels. Ein Ort, an den man immer wieder gerne zurückkehrt.