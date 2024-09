× Gekürt! Europas Weihnachtshauptstadt 2024 ist...

Jedes Jahr wird eine Stadt in Europa zur Europäischen Weihnachtshauptstadt gekürt. In diesem Jahr fiel die Wahl auf eine Stadt, die gar nicht so weit entfernt liegt...

Bald ist es wieder so weit! Weihnachtslichter schmücken die Altstadt, der Duft von Punsch und frisch gebackenen Lebkuchen zieht durch die Straßen, und die ersten Schneeflocken bedecken die Dächer. In wenigen Wochen verwandeln sich Europas Städte wieder in winterliche Weihnachtsparadiese. Eine Stadt, die diesen Winter besonders im Mittelpunkt steht, ist Brünn. Die tschechische Stadt wurde in der Kategorie der Städte mit über 100.000 Einwohnern zur "Europäischen Weihnachtshauptstadt 2024" gekürt – eine Auszeichnung, die von einer internationalen Jury im Auftrag des Europäischen Parlaments verliehen wurde.

So wird die Weihnachtshauptstadt gewählt

Zum achten Mal in Folge hat das Europäische Parlament eine internationale Jury beauftragt, die Weihnachtshauptstadt des Jahres zu bestimmen. Mit Brünn gesellt sich die tschechische Stadt zu früheren Preisträgern wie Lüttich (Belgien), Genua (Italien) und San Sebastián (Spanien). Diese Auszeichnung wird Städten verliehen, die sich durch ihre besondere Verbindung zu europäischen und christlichen Werten sowie zur Pflege von Weihnachtstraditionen hervortun.

In Brünns Bewerbung lag der Fokus besonders auf den Themen Lokalität und Solidarität. Die Stadt arbeitet eng mit lokalen Einzelhändlern, Künstlern, Musikern und Designern zusammen, um eine einzigartige Atmosphäre auf den Weihnachtsmärkten zu schaffen.

Die Auszeichnung bezieht sich jedoch nicht nur auf die beeindruckende Organisation der Weihnachtsmärkte und touristischen Attraktionen. Vielmehr betonen die Initiatoren den tieferen Sinn des Weihnachtsfestes in Europa, das Werte wie Toleranz, Integration, Nächstenliebe und Frieden verkörpert. In Brünn rückt der karitative Gedanke zunehmend in den Vordergrund, was entscheidend zur Wahl der Stadt als Weihnachtshauptstadt Europas beigetragen hat.

Festliche Highlights in Brünn

Mit seinen 380.000 Einwohnern wird Brünn oft als "kleine Schwester" Prags bezeichnet. Anlässlich der Auszeichnung zur "Weihnachtshauptstadt 2024" veranstaltet die Stadt ein großes Festival, das der europäischen Weihnachtstradition gewidmet ist. Offiziell beginnt das Fest am 22. November und endet am 24. Dezember. Während dieser Zeit wird die gesamte Innenstadt im Weihnachtsfieber erstrahlen.

Vier zentrale Plätze in Brünn werden Schauplatz lebendiger Weihnachtsmärkte und eines abwechslungsreichen Musikprogramms sein. Auch die Straßen und historischen Höfe, darunter der Freiheitsplatz, der Krautmarkt und der Innenhof des alten Rathauses, werden festlich geschmückt und laden Besucher in eine festliche Atmosphäre ein. Eine Reise in die zweitgrößte Stadt Tschechiens lohnt sich dieses Jahr also besonders!