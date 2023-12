Der erste Schnee ist gefallen und die Vorbereitungen auf Weihnachten laufen auf Hochtouren. Ein Besuch am Christkindlmarkt macht den Winter perfekt. Wir stellen die Top-5 sehenswerten Weihnachtsmärkte in Europa vor, die in einem aktuellen Ranking gekürt wurden.

In Europa gibt es zahlreiche Städte mit Weihnachts-Feeling. Lichtspiele, Weihnachtsdeko und Weihnachtsmärkte locken Klein und Groß mit reichlich Adventzauber. Ob besonders groß, voller bunter Lichter oder mit einem besonderen Fokus – einige Wintermärkte stechen besonders hervor.

Das Online-Portal "European Best Destinations" hat auch in diesem Jahr wieder mehr als 370.000 Leser:innen abstimmen lassen, welche Weihnachtsmärkte in Europa die schönsten sind.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Europa

1. Budapest, Ungarn

© Getty Images ×

Der Budapester Weihnachtsmarkt vor der großen Budapester St.-Stephans-Basilika wurde zum schönsten Europas gekürt. Der Markt bietet nicht nur eine besonders besinnliche Stimmung, sondern ist darüber hinaus auch besonders nachhaltig, unter anderem durch umweltfreundliche Becher und Besteck. Insgesamt gibt es 120 Aussteller, einen 12 Meter hohen Weihnachtsbaum und eine Eislaufbahn.

geöffnet vom 17. November bis 1. Jänner 2024

2. Danzig, Polen

© Getty Images ×

Auf dem zweiten Platz im Ranking befindet sich die polnische Stadt Gdansk. Danzig ist eines der besten Reiseziele in Europa für einen Städtetrip zu Weihnachten, denn der Danziger Weihnachtsmarkt gilt als einer der schönsten in Polen. Die besondere Atmosphäre des Weihnachtsmarktes entsteht vor allem durch seine einzigartige und stimmungsvolle Kulisse.

geöffnet vom 24. November bis 23. Dezember



3. Craiova, Rumänien

© Getty Images ×

Die rumänische Stadt Craiova haben die meisten wohl nicht als Reiseziel im Winter auf dem Schirm. Doch gerade in der Adventszeit lohnt sich ein Ausflug wegen des schönen und großen Weihnachtsmarkt. Das Besondere an diesem Markt ist, dass in Craiova alle Stände mit verschiedenen Märchenfiguren bemalt wurden. Eisbahn, Konzerte, Kreativ-Workshops und Essensstände sind auf vier Plätzen in der Stadt verteilt – dem Mihai-Viteazul-Platz, dem alten Zentrum (Piața Frații Buzești), dem William-Shakespeare-Platz und rund um den Bereich des Doljana-Brunnens.

geöffnet vom 17. November bis 2. Jänner 2024

4. Riga, Lettland

© Getty Images ×

Platz 4 der schönsten Weihnachtsmärkte in Europa belegt Lettlands Hauptstadt Riga. Der Markt der historischen Altstadt auf dem Doma-Platz bietet alles, was das Weihnachts-Herz höher schlagen lässt. Reichlich Glühwein, der Duft von Zimt, Ingwer und gerösteten Mandeln sind in jeder Stadt zu finden, aber die besondere Atmosphäre Rigas ist einzigartig, ebenso wie die Architektur, das kulturelle Leben, die Küche und die Parks der Stadt.

geöffnet vom 3. Dezember bis 7. Jänner 2024



5. Montbéliard, Frankreich

© Getty Images ×

Auch Montbéliard hat laut dem Ranking einen der schönsten Weihnachtsmärkte Frankreichs und ganz Europas. Vor allem Besucher aus der nahen Schweiz und aus Deutschland kommen gerne in die Stadt in Ostfrankreich, um über den festlich beleuchteten Markt mit seinen zahlreichen Ständen zu schlendern und Köstlichkeiten aus der Region zu probieren oder Handwerkskunst zu kaufen. In der Adventszeit bietet der Weihnachtsmarkt von Montbéliard 140 Stände.