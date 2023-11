Voten Sie mit: Österreichs beliebteste Weihnachtsmärkte

Von einem Stand zum nächsten schlendern, Kunsthandwerk bewundern, Glühwein trinken und Lebkuchen verkosten: Jetzt locken im ganzen Land wunderschöne Christkindlmärkte. Wir verraten, wo Sie unbedingt hin müssen. Plus: Voten Sie für Ihren Lieblings-Weihnachtsmarkt.

Der Städtetrip in eine österreichische Stadt in der Vorweihnachtszeit - eine gute Idee, wie wir finden. Denn von Wien bis Innsbruck locken traumhafte Christkindlmärkte, die man jetzt unbedingt entdecken sollte. Nachstehend jene, die in Sachen Stimmung auf unserem weihnachtlichen Besuchszettel ganz oben stehen.

Voten Sie für Ihren Lieblings-Weihnachtsmarkt

Advent in Wien

Von Mitte November bis Weihnachten verwandeln sich viele der schönsten und berühmtesten Plätze Wiens in wahre Weihnachtswunderwelten.

Unbedingt besuchen sollte man hier natürlich den Wiener Weihnachtstraum, der sich über den Rathausplatz und die umliegenden Parkanlagen erstreckt. Beginnend am großen Torbogen beim Eingang über die vielen Stände bis zur stimmungsvollen Beleuchtung in den Parkanlagen verwandelt sich der Rathausplatz in der Vorweihnachtszeit in ein riesiges Lichtermeer.

Auch das Schloss Schönbrunn bietet die perfekte Kulisse für einen Kultur-und Weihnachtsmarkt mit mehr als 80 Ständen. Festlich herausgeputzt mit einer märchenhaften Kulisse flaniert und genießt man vor der bekanntesten historischen Kulisse Wiens.

Der Weihnachtsmarkt am Spittelberg zählt zu Wiens romantischsten Weihnachtsmärkten und lockt alljährlich mit einem abwechslungsreichen Programm und stimmungsvoller Atmosphäre. Zahlreiche Aussteller bieten Kunsthandwerk verschiedenster Art und natürlich gibt's auch köstlichen Punsch und allerlei Leckereien.

Advent in den Bundesländern

St. Pölten. Am Rathausplatz verwandelt der Adventmarkt die Landeshauptstadt Niederösterreichs in ein Winterwonderland. Der St. Pölten Christkindlmarkt hat den ganzen Advent lang geöffnet. Mit Musik, warmen Getränken, bodenständigen Köstlichkeiten, kreativen Geschenkideen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm lädt der traditionsreichste Weihnachtsmarkt zum Verweilen ein.

Linz. Der Christkindlmarkt am Linzer Hauptplatz befindet sich inmitten der jahrhundertalter barocken Bürgerhäuser. Der Markt ist ein wahres Adventjuwel. Von der Schmidttorgasse oder von der Nibelungenbrücke kommend bietet sich den Besuchern ein einzigartiger Anblick auf die Marktstände.

Wels. Auch die Vorweihnachtszeit in der oberösterreichischen Stadt Wels wird ganz besonders festlich zelebriert, und zwar mit der Welser Weihnachtswelt. Am Stadtplatz wird bei der "Bergweihnacht" Tradition groß geschrieben. Das heimelige Dorf punktet mit über 25 historischen Lärchenholzhütten, die herrlich duftende, winterliche Spezialitäten kredenzen. Zudem wird Handwerk aus der Region gezeigt und natürlich feilgeboten.

Eisenstadt. Die edle Kulisse des Schloss Esterházy sorgt für einen unvergleichlichen Adventmarkt. 50 Aussteller bieten von 15. bis 17. Dezember Kunsthandwerk und kulinarische Verlockungen im barocken Ambiente. Weihnachtswichtelsuche und Lebkuchenbäckerei erfreuen die Kleinen.

Mariazell. Österreichs romantischster Adventmarkt öffnet am 23. November mit einem Weihnachtskonzert der Wiener Sängerknaben. Eingebettet in die idyllische Kulisse des geschmückten Wallfahrtsortes in der Obersteiermark kann man vor der Mariazeller Basilika bei Musik, Glühwein und regionalen Spezialitäten einen „Advent wie damals“ erleben. Das Herzstück des wunderschönen Markts ist der größte hängende Adventkranz der Welt. Zu den Highlights gehören Laternenwanderungen, der Nikolausbesuch und eine lebendige Krippe.

Klagenfurt. Über 70 Stände, eine stilvoll rustikale Atmosphäre, ein attraktives Rahmenprogramm für jedes Alter und die Vielfalt an Speisen und Getränken machen den Besuch des Klagenfurter Christkindlmarktes auf dem Neuen Platz seit vielen Jahren zu einem weihnachtlichen Erlebnis für Groß und Klein.

Salzburg. Der historische Salzburger Christkindlmarkt am Dom-und Residenzplatz ist einer der schönsten und ältesten Adventmärkte der Welt. Seine einmalige Lage mitten im Weltkulturerbe Altstadt Salzburg, die traditionellen Verkaufsstände und seine lange Geschichte machen den Salzburger Christkindlmarkt zu etwas ganz Besonderem. Der Christkindlmarkt ist aber nicht nur Kulisse für rund 100 Verkaufsstände. Hier wird auch auf tägliches Programm Wert gelegt: Weihnachtslesungen für Kinder, Krampusläufe, Weihnachtsführungen, Chorkonzerte, Besuch des Christkindes, Turmblasen und vieles mehr.

Innsbruck. Sieben Christkindlmärkte auf einen Streich, damit trumpft die Innsbrucker Bergweihnacht auf. Doch was in der österreichischen Alpenmetropole wirklich zählt, ist das vorweihnachtliche Rundum-Paket, bei dem selbst besinnliches Après-Ski nicht zu kurz kommt: Denn wer möchte, fährt quasi von der Piste auf den Weihnachtsmarkt. Zum Beispiel auf den kleinen Panorama-Weihnachtsmarkt auf der Hungerburg. Dort genießt man auf 858 Metern Höhe nicht nur ein stimmungsvolles Erlebnis, sondern auch einen atemberaubenden Ausblick auf die Lichter der Stadt.

Dornbirn. Ein festlich geschmückter Christbaum, wunderschöne Beleuchtung und weihnachtliche Dekoration – all das zeichnet den Dornbirner Christkindlmarkt aus. Auch dieses Jahr präsentieren wieder ausgewählte Handelsstände am Marktplatz ihre hochwertigen Produkte. Auch die Back- und Bastelstube im Pfarrpark bietet wieder ein Programm für die kleinen Besucher.