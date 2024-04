× Kärntens schönste Seen im großen Urlaubs-Check

Umgeben von wunderschöner Natur, begeistern die Kärntner Seen das ganze Jahr über große und kleine Urlauber. Neben zahlreichen Wassersportarten locken der Wörthersee, der Millstätter See oder der kleine Brennsee auch mit einem breit gefächerten Entspannungs-und Aktivangebot.

Rund 200 Seen gibt es in Kärnten. Kein Bundesland hat mehr davon! Da lockt zum Beispiel der türkis-blaue Wörthersee mit seinen nächtlichen Strandpartys oder der Millstätter See, mit seinen romantischen Buchten und idyllischen Badeplätzen. Und last, but not least der Brennsee - ein echter Geheimtipp für sportliche Familien. Zudem punkten die Gewässer nicht nur mit ihren malerischen Naturlandschaften, sondern auch mit ihrer hohen Wasserqualität – und zählen zu den saubersten Gewässern in ganz Europa.

Brennsee

Baden inmitten eines Wanderparadieses: Der idyllische Brennsee, auch Feldsee genannt, liegt malerisch eingebettet inmitten der Kärntner Nockberge zwischen Wöllanernock und Mirnock und gilt aufgrund des milden Klimas und der hohen Wasserqualität als Paradies für Familien. Diese schätzen zudem die Überschaubarkeit des Gewässers. Fünf öffentliche Strandbäder, eine Surf-und Segelschule sowie ein Bootsverleih bieten ein breites Angebot an Wassersportmöglichkeiten. Beim Surfen, Segeln, Kajak oder Stand-up-Paddling kann man das Wasser von seiner schönsten Seite erleben. Übrigens: Ein echter Geheimtipp für sportliche Familien ist das Sportdorf Feld am See nahe Bad Kleinkirchheim, zwischen dem Brennsee und dem Afritzer See.

Millstätter See

Zwischen den Nockbergen, Hohen Tauern und Wolfsbergrücken findet sich der wasserreichste See Kärntens, der herrliche Millstätter See, der im Sommer Temperaturen bis zu 27 °C aufzuweisen hat. Das Wasser des Sees hat Trinkwasserqualität und ist stark mineralstoffhaltig, wodurch es sich besonders weich anfühlt. Insgesamt 12 Strandbäder laden hier in den Sommermonaten zum Baden ein. Besonders empfehlenwert ist eine Tour mit dem Ruderboot. Damit geht es zu versteckten Buchten am waldverwachsenen Millstätter-See-Südufer, die sich perfekt für ein Picknick zu zweit anbieten. Und hinterher legt man wieder am Millstätter Schillerstrand an – mit herrlichem Blick auf den Höhenrücken der Millstätter Alpe natürlich. Dort, bei der Alexander-hütte, beginnt übrigens der Weg der Liebe, der Sentiero dell‘Amore, ein aussichtsreicher Abschnitt des Millstätter See Höhensteigs bzw. des Alpe-Adria-Trails.

Ossiacher See

Verträumte Rückzugsmöglichkeiten, naturbelassene Ufer und eine traumhafte Bergkulisse erwarten Sie am glasklaren Ossiacher See. Kleine Seeabenteurer sowie Entspannungssuchende finden hier das perfekte Urlaubsprogramm. Während auf der einen Seite des Sees sämtliche Wassersportstationen mit actionreichem Water-Fun inkl. Wakeboard und Co. locken, besticht die andere Seite mit herrlicher Ruhe und ausgesuchten Kulturangeboten.

Faaker See

Aufgrund seiner Wärme ist der Faaker See besonders bei Familien mit Kindern beliebt. Die meisten Strandbäder punkten zudem mit kinderfreundlichen, flachen Seeufern plus Wasserrutsche. Einen Tag abseits des Sees verbringt man mit Kindern am besten am Affenberg Landskron, wo rund 180 Japan-Makaken in freier Natur leben.

Klopeiner See

Der Klopeiner See ist mit seinen 48 Metern Tiefe und seinen Wassertemperaturen bis zu 29 °C der größte, bekannteste und wärmste unter den Seen Südkärntens – übrigens auch der wärmste Badesee Europas! Mit Österreichs einziger durchgehender Seepromenade und der hervorragenden Wasserqualität eignet er sich perfekt zum Schwimmen, Flanieren, Sporteln oder Wellnessen. Rund um den See gibt es zahlreiche private aber auch öffentlich zugängliche Strandbäder – jedes für sich einzigartig und besonders. Ein tolles Ausflugsziel für Naturfans ist übrigens das Sablatnigmoor, ein Naturparadies mit über 200 Vogelarten, Libellen, Fröschen und einer intakten Pflanzenvielfalt. Mit etwas Glück kann man hier auch einen Eisvogel oder die Wespenspinne beim Jagen beobachten. Tipp: Das Wandern durch das Sablatnigmoor ist auch ohne Führung möglich, eine Vielzahl an Hinweistafeln helfen. Und danach wartet in der Buschenschenke Kordesch ein kühles Glas Most und eine herzhafte Jause.

Wörthersee

Last but not least darf natürlich auch der legendäre Wörthersee nicht fehlen. In der Hügellandschaft des Dreiländerecks Österreich, Italien, Slowenien liegt dieser beliebteste See Österreichs. Mit seinen bis zu 26°C und zahlreichen Sonnenstunden ist der Wörthersee zudem als Wassersport-Eldorado bekannt: Segeln, Surfen, Wasserski, Wakeboard und Bananaboot. Zum entspannten Planschen locken rund um den weitläufigen See zahlreiche Strandbäder. Und auch die malerischen und legendären Ortschaften – Pörtschach, Velden, Maria Wörth, Dellach -, welche sich an den karibisch anmutenden, türkisblauen Badesee schmiegen, könnten abwechslungsreicher nicht sein.