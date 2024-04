× Die Kittenberger Chalets am Gartensee

Eine kurze Auszeit am Land, du und dein Herzensmensch, dazu ganz viel Natur und Entspannung. Wie klingt das? ReiseLust24.at zeigt dir, wo du unweit von Wien mal so richtig abschalten kannst.

© Andreas Hofer Photography ×

Wenn du endlich mal wieder dem Alltagsstress entfliehen musst, dann heißt es: raus aus den eigenen vier Wänden, und ab ins malerische Kamptal in Niederösterreich. In die zauberhaften Kittenberger Chalets am Gartensee. Umgeben von Weinbergen und viel Natur liegen hier - rund eine Stunde von Wien entfernt in der Ortschaft Schiltern - 20 außergewöhnlichen Unterkünfte.

Ob schnuckeliges Winzerstöckl, modernes Studio, stylische Villa oder rustikales Landhaus: sie alle haben private Themengärten, ein GartenSPA mit Sauna, Feuerwasser- bzw. Badewanne, und Zugang zum 3.400qm großen See. Sein Anblick beruhigte die Sinne und lädt zum Durchatmen ein. Das bunte Frühlingserwachen im eigenen Garten zu erleben, mit den warmen Sonnenstrahlen und dem emsigen Treiben der Bienen und Hummeln, bringt wahre Entschleunigung.

© Andreas Hofer Photography ×

Die südseitige Lage der Chalets bietet einen traumhaften 360-Grad-Rundumblick, der sogar bis zum Voralpenland reicht - vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Die Gastfreundschaft von Erlebnisgärtner Reinhard Kittenberger und seinem Team ist allgegenwärtig. Ein saisonaler Blumenstrauß begrüßt die Gäste bei der Ankunft im Chalet. Jeden Morgen kann man sich einen liebevoll gepackten Frühstückskorb ins Chalet bringen lassen - mit vielen regionalen Köstlichkeiten, um gemütlich gestärkt in den Tag zu starten.

© Andreas Hofer Photography ×

Direkt angrenzend an die Chalets am Gartensee verzaubern die Kittenberger Erlebnisgärten mit ihrem bunten Blütenspektakel und kreativen Gartengestaltungen. Für Chalet-Gäste ist der tägliche Eintritt inklusive.

© Andreas Hofer Photography ×

Packages mit drei Übernachtungen ab 544€: www.kittenberger-urlaub.at/packages/