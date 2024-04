× Kein Aprilscherz: Zell am See zählt zu den schönsten Stränden der Welt

Ja, das haben Sie richtig gelesen. Zwar findet man in Zell am See keinen weißen Sandstrand und kristallklares Meer, doch das Seeufer im Salzburger-Hotspot kann mit den schönsten Stränden der Welt auf Hawaii und in der Karibik mithalten.

Der Londoner Strandführer „BeachAtlas“ hat sich auf die Suche nach den schönsten Stränden der Welt gemacht. Für das Ranking wurde nicht nur das blaue Wasser und der weiße Sand beurteilt, sondern auch Kriterien wie die lokale Gemeinschaft, das Lifestyle-Angebot, die Vielfalt der Natur und die kulturelle Bedeutung. Demnach haben es auch Strände in das Ranking geschafft, die normalerweise nicht in solchen Listen vertreten sind. So etwa auch ein österreichisches Seeufer. Zell am See schafft es in dem Ranking der 100 schönsten Strände auf den 94. Platz.

Bora Bora ist der schönste Strand der Welt

Bora Bora in Französisch-Polynesien führt das Ranking an. Der Strandführer erklärt Bora Bora zum ultimativen Strandparadies. Kristallklares Wasser und atemberaubende Sonnenuntergänge sind nur einige der vielen Gründe, warum dieses Ziel eines der beliebtesten weltweit ist.

Auf Platz zwei der Liste landet der Boulders Beach in Südafrika. Der malerische Sandstreifen gilt nicht nur als eine belebte Metropole für afrikanische Pinguine, sondern auch Menschen kommen hier auf ihre Kosten.

Platz drei nimmt der Waikiki Beach auf Hawaii ein. Laut dem Ranking soll dieser Strand eine besonders spirituelle Kraft auf die Besucher übertragen.

Auf Platz vier landet einer der berühmtesten Strände der Welt: Die Copacabana in Rio de Janeiro bietet eine lebendige Mischung aus brasilianischem Leben und ist für ihre pulsierende Atmosphäre bekannt.

Platz fünf ist nicht weniger bekannt: Maya Bay in Thailand beeindruckt mit türkisblauem Wasser, dramatischen Klippen und wunderschönem weißen Sand. Der Strand ist nicht nur ein Meisterwerk der Natur, sondern auch ein Hollywood-Star, dank "The Beach" und Leonardo DiCaprio.

Zell am See landet auf Platz 94

Zell am See punktet in dem Ranking vor allem dank seiner atemberaubenden Naturkulisse. Der See ist ruhig und sauber, selbst in der Ferienzeit. "Einer der besten Orte um zu entspannen", heißt es in der Begründung der Liste.

Zell am See

Übrigens: Der See, der es am weitesten nach vorne in dem Ranking geschafft hat, ist der Luzern See. Der Schweizer See belegt den 14. Rang.