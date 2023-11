× Die schönsten Adventmärkte Österreichs

Weihnachtsmärkte gibt es unzählige – manche sind familiär, manche traditionell, romantisch und stimmungsvoll, viele haben sich das Ruhige, Authentische und Besinnliche auf ihre Fahnen geheftet. Ein Überblick über die stimmungsvollsten vorweihnachtlichen Attraktionen.

Der Advent ist die Zeit, in der man sich alter Traditionen besinnt, aber auch die Zeit, die zum Schauen und Genießen, sowie zum Einkauf von ganz besonderen Weihnachtsgeschenken für seine Liebsten einlädt. Und viele Christkindlmärkte unserer schönen Alpenrepublik haben sich Authentizität und Ursprünglichkeit bewahrt. Nachstehend unsere Favoriten...

Schladminger Bergweihnacht

Christkind gesichtet: In Schladming steht an den Adventwochenenden (24. November bis 24. Dezember) alles im Zeichen vom Christkind und seinen Helfern. Weihnachtliche Vorfreude vermitteln, ganz wie’s früher einmal war – Weihnachtsduft in der Nase, weihnachtliche Lieder und Texte im Ohr, dazu steirische Schmankerl – darauf versteht sich die Schladminger Bergweihnacht. Als ein Highlight der Schladminger Bergweihnacht gilt der Advent am Talbach. Dieser stimmungsvolle Adventmarkt findet an den Adventwochenenden von Freitag bis Sonntag sowie von 7. bis 10. Dezember rund um die Talbachschenke statt. Neben Punsch- und Glühweinständen sowie kulinarischen Angeboten bieten verschiedene Aussteller selbstgemachte Kunstwerke. Auf der Adventbühne wird von 17.30 Uhr bis 19 Uhr ein vielfältiges Programm diverser Künstler geboten.

© Getty / Hersteller ×

Ein absolutes Highlight der Schladminger Bergweihnacht ist der „Adventzauber in der Klamm“ (26. November und 9. Dezember), bei dem Fackeln und Lichtspiele die Talbachklamm in eine mystische Welt der Engel, Märchenerzähler und Musikanten verzaubern. Doch wirklich Regie führt Mutter Natur – Schnee und Eis glitzern mit dem Talbach um die Wette und sorgen für immer neue Formen und Skulpturen. www.schladming-dachstein.at

Wolfgangseer Advent

Weit über die Grenzen hinaus steht der Wolfgangseer Advent (17. November bis 23. Dezember) für authentisches und einmaliges Weihnachtserlebnis – heuer feiert er sein 20-jähriges Jubiläum. Gleich drei stimmungsvolle Adventmärkte in den pittoresken Dörfern St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobl laden mit ihren liebevoll geschmückten Holzhütten und stimmungsvoller Musik zum Verweilen und Genießen ein. Alle drei Orte sind im Advent mit einem Schiffsrundkurs verbunden. Draußen am Wasser, vor St. Wolfgang, leuchtet die 19 Meter hohe Friedenslicht-Laterne – das Symbol für den Advent am Wolfgangsee. Ebenso bekannt sind die 11 Meter hohe Kerze in St. Gilgen und der 6 Meter lange Komet in Strobl. Zahlreiche Brauchtumsveranstaltungen wie Perchtenshows, traditionelles Feuerspringen oder Adventkonzerte erleben Gäste hier auch. www.wolfgangseer-advent.at

© Getty / Hersteller ×

Weihnachtsdorf Traunkirchen

Wer den Advent still und wie anno dazumal feiern möchte, der ist im legendären Ort Traunkirchen auf der Halbinsel im Traunsee genau richtig. An den beiden Adventwochenenden (2. bis 3. Dez. und 8. bis 10. Dez.) verwandelt sich Traunkirchen in eine Insel des Weihnachtsfriedens – gefeiert wird mit Stil, still und echt. Romantische Stimmung, selbstgemachte Produkte und ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Krippenausstellung und Kripperlroas in vielen Wirtshäusern bietet der Weihnachtsort Traunkirchen seinen Besuchern. Geöffnet haben Gewerbe- und Handwerksbetriebe, die Galerie Erlas lädt zur Weihnachtsausstellung, und an den zahlreichen Ständen werden regionale, selbstgemachte Produkte aus dem Salzkammergut angeboten. www.traunsee-almtal.salzkammergut.at

Seewalchen am Attersee

Erstmals wird sich das Strandbad von Seewalchen am Attersee jeden Adventsamstag in einen leuchtenden Adventkranz verwandeln – der wohl höchste Adventkranz in der Region wartet hier. Blickfang ist der weihnachtlich geschmückte Sprungturm mit seinen vier 1,70 Meter hohen Adventkerzen. Wenn es dunkel wird, ist der mit Lichterketten geschmückte Kerzenturm bereits von der Uferpromenade aus zu sehen. Darüberhinaus wird das gesamte Strandbad-Areal einen stimmungsvollen Adventmarkt beheimaten. Hier findet man einzigartige Geschenkideen aus Holz oder Keramik sowie handgefertigten Christbaumschmuck. Aus den Hütten duftet es köstlich nach Apfel, Zimt, Honig oder Glühwein, Chöre und örtliche Musikkapellen sorgen zudem für die feierliche Stimmung. www.attersee-attergau.salzkammergut.at

Hellbrunner Advent

Märchenhaft schön! Ein Weihnachtsmarkt mit historischen Wasserspielen – das gibt es wohl nirgends sonst. Salzburgs Wahrzeichen Schloss Hellbrunn bildet die Kulisse für einen der stimmungsvollsten Adventmärkte Österreichs, den Hellbrunner Adventzauber (23. November bis 24. Dezember) vor den Toren der Mozartstadt.

© Getty / Hersteller ×

Ab Mitte November verwandelt sich die Schlossfassade mit ihren 24 Fenstern in einen überdimensionalen Adventkalender, und vor dem Lustschloss entsteht ein Märchenwald aus über 700 Nadelbäumen, geschmückt mit 10.000 roten Kugeln. In den Holzhütten werden hochwertiges traditionelles Kunsthandwerk, kulinarische bäuerliche Produkte und alpenländische Spezialitäten angeboten. Besonders beliebt ist der Hellbrunner Adventzauber mit seinem umfangreichen Kinderprogramm bei Familien: Weihnachtszug, Postamt, Würstlgrillen am Lagerfeuer u. v. m. – die Wartezeit auf’s Christkind wird so in jedem Fall verkürzt. www.hellbrunneradventzauber.at

Großarler Bergadvent

Hier würde sogar das Christkind Urlaub machen – so stimmungsvoll präsentiert sich der „Salzburger Bergadvent“ (1. bis 23. Dezember) im Großarltal. Es erwartet Sie nicht nur ein authentischer Adventmarkt, sondern auch Winteridylle pur – knirschender Schnee unter den Füßen und, soweit das Auge reicht, Fackelschein und Kerzenlichtromantik, weihnachtliche Düfte sowie stimmungsvolle Musik im Hintergrund. In den rund 30 kleinen „Almhütten“ werden Spezialitäten und Kunsthandwerk aus der Region angeboten. Besonderer Blickfang ist die Großarler Dorfkrippe: Die lebensgroßen, aus Zirbenholz geschnitzten Figuren der Heiligen Familie werden detailgetreu dargestellt und ziehen junge und alte Besucher des Adventmarktes in ihren Bann. Highlight ist die Fackelwanderung: Sie startet immer freitags im Advent um 16.30 Uhr beim Hotel Berg-Leben. Begleitet von stimmungsvoller Musik wandert man mit Fackeln und Laternen zum Adventmarkt bis zur Pfarrkirche auf einem kleinen Hügel über den Dächern des romantischen Orts. www.salzburger-bergadvent.at

Weihnachtsdorf Belvedere

Barockes Weihnachtsambiente in elegantem Design erwartet die Wiener und Wien-Besucher in der malerischen Schlossanlage im 3. Bezirk. Im Weihnachtsdorf beim Schloss Belvedere (17. November bis 26. Dezember) vor der Kulisse des traumhaft beleuchteten Barock-Schlosses werden in zahlreichen Verkaufshütten edles Kunsthandwerk und wirklich ausgefallene Weihnachtsgeschenke wie z. B. Werkzeug aus Schokolade angeboten. Winterliche Schmankerl für alle Geschmäcker gibt’s an den gastronomischen Ständen, die typischen Punsch- und Glühweinvariationen dürfen ebenfalls nicht fehlen. Für junge oder jung gebliebene Besucher dreht sich das beliebte Nostalgie-Ringelspiel, und die Rentier-Eisenbahn lädt zu einer abenteuerlichen Fahrt ein. www.weihnachtsdorf.at/schloss-belvedere/

© Getty / Hersteller ×

Weihnachtsmarkt Spittelberg

Er zählt zu Wiens romantischsten und beliebtesten Weihnachtsmärkten. Besonders stimmungsvoll ist es hier, wenn es schneit. Jede Menge originales Kunsthandwerk, erlesene Gaumenfreuden und die vielen Angebote für die Kinder – das zeichnet den Weihnachtsmarkt Spittelberg (16. November bis 23. Dezember) in den schmalen Gassen der ehemaligen barocken Vorstadt aus. Geboten wird ein umfangreiches Kinderprogramm mit Adventkino, Theater und Backworkshop. www.spittelberg.at