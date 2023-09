× Fest der Sinne: Herbst im Gasteinertal

Das Gasteinertal im Salzburger Land ist Österreichs erste Adresse für Sport, Erholung und Entspannung. Speziell im Herbst bezaubert das 40 km lange Tal mit goldenem Licht und einmaligen Outdoor- und Relax-Möglichkeiten.

Wenn die Sonne ihre goldenen Strahlen über die Spitzen der Hohen Tauern im Salzburger Land schickt, dann spielt im Gasteinertal mit den Orten Bad Gastein, Dorfgastein und Bad Hofgastein der Herbst die Hauptrolle – eine ganz besonders schöne Jahreszeit. Denn jetzt erlebt man herrliche Farbspiele beim Wandern und taucht ein in eine der vielen Thermen. Oder aber man genießt Festlichkeiten und Events beim Bauernherbst.

Wanderlust

Herbstzeit ist Wanderzeit und im Gasteinertal finden sich traumhafte Routen für jeden Geschmack. Immerhin warten hier 600 Kilometer Wanderwege mit zahlreichen Etappen darauf, erkundet zu werden. Besonders beeindruckend sind der Gastein Trail auf 75 Kilometern, der in sechs Tagesetappen von Dorfgastein hoch über Bad Gastein zurück nach Bad Hofgastein führt, sowie die Hängebrücke am Stubnerkogel, die ganz sicher für Nervenkitzel sorgt.

Traumhaft schön sind auch die Wasserwege, die das Gasteinertal bietet. Wasser war und ist hier das dominierende Element. Überall bahnt es sich im Gasteinertal seinen Weg: von märchenhaften Hochmooren und facettenreichen Bergseen über tosende Fälle bis in die Gasteiner Ache. Entdecken sollte man beispielsweise die Paarseen in Dorfgastein, Reedsee, Palfnersee und Windschursee oder auch den kristallklaren Bockhartsee in Sportgastein.

© Getty Images ×

Biken

Auch Radfahrer-Träume werden im Gasteinertal wahr. Mountainbiker finden ihre Herausforderung beispielsweise beim Hinaufradeln zum Gipfel des Stubnerkogels auf 2.254 Metern.

Der Gasteiner Radweg wiederum führt durch das gesamte Tal, von Dorfgastein bis nach Bad Gastein. Anfänglich ist der Weg flach und führt zum Teil entlang der Gasteiner Ache. Die Strecke von Bad Hofgastein nach Bad Gastein steigt aber stetig an, und es werden 200 Höhenmeter überwunden. Mit elektrischem Rückenwind kann man die Region freilich auch per E-Bike erkunden.

© Getty Images ×

Namasté in Gastein

Das Gasteinertal entwickelt sich immer mehr zum Yoga-Hotspot. Beim Yogaherbst in Gastein von 12.10. bis 22.10. werden Yogaklassen wieder in der einzigartigen Natur des Nationalparks Hohe Tauern, in unterschiedlichen Veranstaltungssälen oder direkt in einem der exklusiven Partnerhotels angeboten. Mit 350 Yogaeinheiten, 50 verschiedenen Yogalehrenden und unzähligen Yogastilen wird das Tal wieder Schauplatz einer der größten Veranstaltung dieser Art in ganz Europa.

Highlight der zehntägigen Veranstaltung ist unter anderem der Feuerlauf-Workshop von Valentin & Irina Alex am 13.10., bei welchem die Teilnehmer mit verschiedenen Techniken ihre geistige Widerstandsfähigkeit trainieren und am Abend einen Feuertanz auf glühenden Kohlen praktizieren können. Esh Loh präsentiert am 14.10. ein bezauberndes Opening Piano Konzert, das die Besucher in eine harmonische Klangwelt entführt. Zudem steuert Fia Sonora ihren beliebten „Yoga & Mobility“ Workshop bei, der am 20.10. stattfindet und körperliche Beweglichkeit, Wendigkeit und Kraft fördert.

Darüberhinaus bietet Timo Wahl eine Reihe von Workshops, darunter „YIN & YANG: Die Verbindung der Gegensätze“, „SATI: Buddhistische Achtsamkeit im Yoga“ (beide 14.10.) und „PRANAYAMA: Den Atem als Schlüssel der Körperpraxis“ (15.10.), alle in Vinyasa Yoga Praxis. Diese Workshops ermöglichen den Teilnehmern, die körperlichen und geistigen Aspekte von Yoga zu erkennen und sie in einer modernen und dynamischen Praxis zu integrieren. Ein weiteres Highlight ist das Abschlusskonzert „Gong-Puja“ mit Karl Angerer & Alja Petric am 21.10., das die Teilnehmer auf eine transformative Klangreise mit Gongs und musikalischer Therapie entführt. Fazit: Der Yogaherbst in Gastein bietet somit ein abwechslungsreiches und bereicherndes Programm für alle Teilnehmer, die ihre Yoga-Praxis vertiefen und neue Inspirationen gewinnen möchten.

© Getty Images ×

Bauernherbst in Gastein

Bis 4. November laden traditionelle Feste, kulinarische Schmankerl und musikalische Darbietungen zum Bauernherbst nach Gastein. Während des Bauernherbstes finden rund 50 Veranstaltungen allein in der Region Gastein statt. Sie reichen von Almfrühstücken und Bergmessen bis hin zu Konzerten, Erntedankfeiern und geführten Kräuterwanderungen.

Die regionale Produktion von Lebensmittel näherbringen will auch die Kulinarik-Veranstaltung „kulinarische Hofwanderung“, diese führt Gäste immer mittwochs ab 9:30 Uhr bis 11.10. zu drei Gasteiner Bauern. Vor Ort probiert man nicht nur Schmankerl aus eigener Produktion, sondern lernt den gesamten Betrieb kennen.

Ganz neu im Programm ist dieses Jahr die Kulinarik-Veranstaltung „LuXus - Film & Dinner“ im Kursaal in Bad Hofgastein am 25. Oktober. Zu Beginn beleuchtet der gezeigte Film „LuXus“ die Schlachtung und Verarbeitung eines Schafes auf einer Alm. Der Respekt vor dem hochwertigen Lebensmittel Fleisch soll im Vordergrund stehen. Im Anschluss begeistert Spitzenkoch Rudi Pichler mit einer Live-Cooking Show und einem hochkarätigen 4-Gänge-Menü. Tickets sind um 44 Euro erhältlich unter: https://gastein.com/shop/