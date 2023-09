× Zell am See-Kaprun: Schönster Herbst in den Alpen

Die ganze Vielfalt und Schönheit der österreichischen Alpen vereint in einer Region: Das ist Zell am See-Kaprun im Salzburger Land. Der Herbst lockt hier nicht nur mit besten Wanderbedingungen, sondern auch mit Kulinarik-Genüssen.

Die Ganzjahres-Destination Zell am See-Kaprun vereint die gesamte Vielfalt der Alpen. Und speziell im Herbst finden im einzigartigen Naturparadies am Rande des Nationalparks Hohe Tauern Sportler, Aktivurlauber, Familien und Erholungssuchende abwechslungsreiche Erlebniswelten vor. Und auch Feinschmecker kommen in der Region auf ihre Kosten.

© Zell am See-Kaprun Tourismus ×

Wandergebiet

Die Region Zell am See-Kaprun fasziniert Naturfans, die Berge am liebsten zu Fuß erobern. Im Zentrum des alpinen Abenteuers stehen der Kitzsteinhorn Gletscher, der Maiskogel und die Schmittenhöhe. Insgesamt führen rund 400 Kilometer bestens ausgeschilderte Wanderwege durch die Bergwelt zwischen den Pinzgauer Grasbergen und den Hohen Tauern.

Als gemütlicher Familienberg lockt der Maiskogel mit vielen leichten Wanderwegen. Wer gute Kondition und Trittsicherheit mitbringt, kann von dort über den Alexander-Enzinger-Weg zum Kitzsteinhorn wandern.

© Getty Images ×

Viel Abwechslung bieten auch die überwiegend leicht begehbaren Wege auf der Schmittenhöhe: Die Höhenpromenade als gemütliche Wanderung verbindet unberührte Natur, unvergleichliche Aussicht, spannendes Rätselraten und Wissenstafeln zur Tier- und Pflanzenwelt. Direkt durch den "Mystischen Wald" bietet die märchenhafte Themenwanderung mit acht Kreativstationen Naturerlebnisse für alle Sinne. Nach 1,5 Stunden erreichen Familien und Genusswanderer die Schmiedhof Alm, wo sie auf der Sonnenterrasse auf 2.000 Metern Höhe bei kühlen Getränken und österreichischen Schmankerln die Pinzgauer Bergluft genießen.

Auch der kleine Sisi-Rundweg auf den Spuren der ehemaligen österreichischen Kaiserin oder die Tour auf den benachbarten Maurerkogel mit 360-Grad-Panoramablick auf die Hohen Tauern versprechen vielfältige Erlebnisse. Ob geführt oder auf eigene Faust unterwegs - die Sommerbergbahnen der Schmittenhöhe bringen Familien schnell und sicher an den Startpunkt vieler Wanderwege.

© Zell am See-Kaprun Tourismus ×

Radfahren und Mountainbiken

Aufsatteln zum Bergerlebnis auf zwei Rädern: Entspanntes Cruisen im Tal, mit dem Rennrad über aussichtsreiche Pässe strampeln oder bergauf mountainbiken und dann auf spektakulären Singletrails talwärts düsen -in Zell am See-Kaprun finden alle Radfahrer auf den 240 Kilometer ausgewiesenen Routen die perfekte Spielwiese für ihren Sport. Top: Die vielseitige Landschaft bietet einfaches Terrain ebenso wie sanfte Bergstrecken und knackige Herausforderungen im hochalpinen Gelände inklusive Anschluss an das 2.000 Kilometer lange Radwegenetz der Hohen Tauern - perfekt also für Genussradler, Rennradfans oder Gravelbiker, sportliche Mountainbiker und abenteuerlustige Downhill-Fahrer.

© Zell am See-Kaprun Tourismus ×

Bester Begleiter beim Biken: die Zell am See-Kaprun App. All in one: Damit führt man einen interaktiven Routenplaner, Restaurantführer, Eventkalender und noch vieles mehr immer bei sich. Rund um den Zeller See eröffnet sich für Rennradfahrer ein kleines Paradies: Auf anfängertauglichen Runden auf verkehrsarmen Nebenstraßen oder asphaltierten Straßen im Tal kann man sich optimal auf die Saison vorbereiten. Dann locken schon die Klassiker: Aussichtsreiche Rundtouren wie die Hochkönig-Runde oder die herausfordernde Großglockner Hochalpenstraße. Oder wie wäre es mit der 90 km langen Radstrecke des IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun?

© Zell am See-Kaprun Tourismus ×

Familien-Erlebnisse

Junge Abenteurer kommen in "Schmidolins Erlebniswelt" voll und ganz auf ihre Kosten, ob bei Mutproben, beim Klettern oder Rätselraten. Der Drache Schmidolin, der Hausherr der Schmittenhöhe, stellt Kinder bei der Familienwanderung "die Feuertaufe" vor knifflige Aufgaben und waghalsige Abenteuer, wofür sie bei Bestehen eine wohlverdiente Belohnung erhalten. Neben der Feuertaufe stehen Spielplätze mit Spielturm, Drachenfeuer, Höhle und Rutschen zum Austoben sowie Schaukeln und Liegebänke zum Durchatmen und Entspannen bereit. Erreichbar mit dem areitXpress oder cityXpress. Der Zugang zu Themenwegen und Attraktionen ist im Seilbahnticket inkludiert.

Ideal für umweltbewusste Motorsportfans und perfekt für einen actionreichen Familientag im Salzburger Land ist der E-Motocross-Park. Direkt bei der Bergstation des areitXpress, aber auch mit dem cityXpress erreichbar, geben hier Besucher auf umweltschonenden KTM Freeride E-Motocross-Bikes Vollgas - und das mit null Prozent Emission. Rein in die Schutzbekleidung, runter mit dem Helmvisier und Motor an - einem unvergesslich rasanten Familientag auf der Schmittenhöhe steht damit nichts mehr im Wege.

© Zell am See-Kaprun Tourismus ×

Kulinarik-Tipp

Rund 50 Almen und Hütten empfangen im Wandergebiet Zell am See-Kaprun hungrige Gäste. Die Vielfalt reicht von der Almhütte mit Kühen und Schafen über moderne Bergrestaurants mit Panorama-Terrasse bis zur Schutzhütte auf dem Gipfel.

Tipp: Zum vierten Mal finden am 2. Oktober 2023 die Festspiele der Alpinen Küche im Ferry Porsche Congress Center in Zell am See-Kaprun statt.

In diesem Jahr nehmen Herdvirtuosen der Alpinen Küche aus der Schweiz, Österreich und Südtirol unter der Schirmherrschaft von Andreas Döllerer die Gäste mit auf eine kulinarische Überquerung der Alpen. Spannender Höhepunkt der 4. Festspiele der Alpinen Küche ist die Live-Cooking-Show mit Norbert Niederkofler. Der Südtiroler Sternekoch gilt als einer der bekanntesten Schöpfer der Alpinen Kulinarik in Europa. Er präsentiert eines seiner Signature-Gerichte der Alpinen Küche und gewährt interessante Einblicke in seine gastronomische Philosophie "Cook the Mountain". Tickets zum Event auf: www.alpine-kueche.com/de/festspiele-der-alpinen-kueche