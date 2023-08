× Im Spätsommer zieht es uns an österreichische Seen!

Wer braucht schon das Meer? An Österreichs schönen Seen finden sich bezaubernde Juwele der Gastlichkeit.

Ob zum Schwimmen, Wandern oder Flanieren an der Seepromenade – an der österreichischen „Riviera“ findet man alles, was das Sommerfrischler-Herz begehrt.

Hier tauchen wir ab!

Wörthersee

Das leuchtende Türkis springt einem gleich ins Auge, wenn man am Wörthersee ankommt: Österreichs beliebtester Badesee ist für seine wunderschöne Farbe, die beinahe karibisches Flair versprüht, bekannt. Nicht umsonst residieren hier in den Sommermonaten auch die österreichischen Stars und Sternchen.

Weissensee

Der höchstgelegene Badesee Österreichs ist aufgrund seiner warmen Wassertemperatur (bis zu 24 Grad Celsius) ein Eldorado für Aktiv-Urlauber:innen und lädt zum Schwimmen, Rudern, Segeln, Paddeln oder Tretbootfahren ein. Zwei Drittel des Seeufers sind naturbelassen und unverbaut – pure Idylle.

Achensee

Der glasklare Tiroler Achensee ist wegen seiner optimalen Windverhältnisse ein Magnet für Segler, Surfer und SUP-Begeisterte. Der perfekter Ausgangspunkt für Abenteurer.

Neusiedlersee

Rund um Burgenlands Steppensee mit seiner außergewöhnlichen Flora und Fauna bieten sich unzählige Möglichkeiten für entspannte Sommertage. Mit Bootsfahrten, kulinarischer Landschaft und goldenen Sundownern am Seeufer bleiben keine Wünsche offen.

Altausseer See

Self-Care und Stress-Control verspricht der Altausseer See. Das Naturjuwel kann mit einem sechs Kilometer langen, frei zugänglichen Badestrand punkten und gilt als Geheimtipp für alle Ruhesuchende.

Plansee

Der Plansee ist der zweitgrößte See Tirols und schmiegt sich fjordähnlich in die umliegende bewaldete Bergwelt. Als als einer der saubersten Seen der Region lädt er nach langen Wanderung zu einem Sprung ins kühle Nass (im Sommer 17 bis 21 Grad Celsius).

Gosausee

Ein Panorama-Traum. Eingebettet in einzigartige Natur mit Blick auf den imposanten Dachstein kommt man an dem kleinen Bergsee mit kristallklarem, kühlem Wasser (auch im Sommer) zu einer erfrischenden Auszeit.