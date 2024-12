Balenciaga: Ist das der hässlichste Schuh des Jahres?

Startet Balenciaga 2025 in seine Minimalismus-Ära? Das spanische Modelabel gibt einen kleinen Vorgeschmack auf seine Herbstkollektion 2025. Und mit seinem neuen Barfuß-Schuh namens Zero Shoe hat es das Label geschafft, Minimalismus auf die Spitze zu treiben.

Geschmäcker sind verschieden, da sind wir uns wohl einig. Aber Balenciaga reizt diese Tatsache mit ihrer kommenden Herbstkollektion richtig aus. Das spanische Modelabel unter der Leitung von Kreativchef Demna gibt einen kleinen Teaser, was Modefans im kommenden Jahr erwarten wird, und zwar: Minimalismus vom Feinsten, zumindest was das Schuhwerk angeht. Zugegeben, Balenciaga ist ja bekannt dafür, dass sie gerade bei Schuhen gerne über den Tellerrand schauen, aber mit seinem Zero Shoe könnte tatsächlich das bisher verrückteste Modell des Modehauses sein. Denn der Schuh ist eigentlich fast kein Schuh mehr.





Balenciaga gibt Teaser auf Herbstkollektion 2025

Wir nennen es mutig, im Herbst einen Schuh anzuziehen, der fast den gesamten Fuß entblößt. Aber wie sagt man so schön: You do you. Das einzigartige Schuhmodell besteht komplett aus Schaumstoff. Sicher in gewisser Hinsicht gemütlich. Bei dem Schuh setzt Balenciaga außerdem auf ein ultraschmales Fußbett, das mit einem Traktionsmuster und feinen Rillen für jeden einzelnen Zeh aufwartet!

Der Fuß bleibt dank abgerundeter Ferse und großzügigem Zehenbereich an Ort und Stelle, aber der Rest? Offen wie ein Buch und für alle Welt sichtbar. Mit Socken kann man die Schuhe natürlich auch tragen, aber Achtung: Nur die schicken Tabi-Socken (mit abgetrenntem Bereich für den großen Zeh) kommen infrage, denn dein großer Zeh braucht hier seinen eigenen VIP-Bereich.

Der „Zero“ zeigt sich bisher in dezenten Tönen wie Schwarz, Weiß, Hellbraun und Dunkelbraun – allesamt pünktlich zur Herbstsaison 2025 erhältlich.