× Stars tragen sie schon: An dieser Trendfarbe für den Winter 2024 kommt niemand vorbei

Diesen Winter kommen wir an einer Trendfarbe einfach nicht vorbei. Auch Stars wie Pamela Anderson, Kim Kardashian und Blake Lively haben das längst erkannt und zeigen, wie elegant der Look aussehen kann.

Wer glaubt, dass die Mode in der kalten Jahreszeit nur von dunklen Farben dominiert wird, der irrt gewaltig. In dieser Saison setzt sich Weiß als überraschende Trendfarbe durch und bringt eine frische, strahlende Note in die Wintergarderobe. Ob in Form kuscheliger Pullover, eleganter Mäntel oder trendiger Accessoires – Weiß sorgt für eine elegante Leichtigkeit, die sich perfekt mit den klassischen Wintertönen kombinieren lässt. Wir zeigen, wie die Stars diesen Winter den Farbtrend Weiß tragen.

So tragen die Stars die Trendfarbe Weiß im Winter

Pamela Anderson

Weiß tragen wir ab sofort nicht mehr nur im Sommer, sondern auch in der kalten Jahreszeit. Pamela Anderson beweist, wie stilvoll ein komplett weißes Outfit im Winter sein kann. Sie erschien kürzlich auf dem roten Teppich in einem monochromen Look, der aus einem weißen Wintermantel und einem farblich abgestimmten Rollkragenpullover bestand, abgerundet mit silbernen Sandalen. Weiße Mäntel sind in dieser Saison ein absolutes Must-have, das für einen eleganten Touch sorgt.

Kim Kardashian

Auch Kim Kardashian zeigt sich als begeisterte Anhängerin dieser eleganten Nichtfarbe. Auf zahlreichen Red-Carpet-Events erscheint der Reality-Star immer wieder in atemberaubenden weißen Outfits. Dabei darf bei ihr natürlich ein Hauch Sex Appeal nicht fehlen. Bei der LACMA-Gala Anfang November präsentierte sie sich in einem figurbetonten, schneeweißen Kleid mit XXL-Dekolleté und kombinierte dazu einen weißen Mantel.

Blake Lively

Dass weiße Looks alles andere als langweilig sind, stellte auch Blake Lively unter Beweis. Die Schauspielerin posierte in einem schlichten weißen Kleid, kombiniert mit einem farblich passenden Blazer. Silberner Schmuck und silberne High Heels rundeten das Outfit ab und bewiesen, wie harmonisch Weiß und Silber zusammenwirken können.

Linda Evangelista

Neben Kleidern und Mänteln sind auch weiße Hosenanzüge derzeit total angesagt. Linda Evangelista entschied sich für einen klassischen weißen Zweiteiler, den sie gekonnt mit einem schwarzen Rollkragenpullover und flachen, schwarzen Schuhen kombinierte. Der Kontrast zwischen dem strahlenden Weiß und den dunklen Akzenten verleiht dem Outfit Tiefe und zeitlose Eleganz. Harte Weißtöne lassen sich besonders gut mit kühlen Farben wie Blau, Schwarz oder Grau kombinieren, was dem Look zusätzliche Frische verleiht.

Den weißen Look nachstylen

Das Besondere an Weiß? Es lässt sich mit praktisch jeder Farbe kombinieren und wirkt gerade in der kalten Winterzeit wie ein erfrischender Lichtblick. Nuancen wie Eierschale, Champagner oder Perlweiß bringen Wärme ins Spiel und schmeicheln auch einem blassen Winter-Teint. Für alle, denen ein All-over-Look in Weiß etwas zu gewagt ist, empfiehlt es sich, mit einem einzelnen weißen Teil zu starten. Wie wäre es beispielsweise mit einem gemütlichen Strickpullover in Naturweiß, der mit andersfarbigen Stücken kombiniert wird? So lässt sich der Weiß-Trend langsam ins eigene Outfit integrieren und bringt dennoch die Trendfarbe die Wintergarderobe.