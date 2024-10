So elegant stylt Königin Letizia die Trendfarbe der Saison

Zur Feier des spanischen Nationalfeiertags verteidigt Königin Letizia den Titel als Best-Dressed-Queen – diesmal als Lady in Red.

Am vergangenen Wochenende feierte die Königsfamilie den spanischen Nationalfeiertag. Trotz strömenden Regens in Madrid nahmen König Felipe VI., Königin Letizia und Thronfolgerin Leonor an der Militärparade und der Huldigung der spanischen Flagge teil. Aufgrund des schlechten Wetters zeigte sich Königin Letizia dabei zurückhaltend, in einem beigen Trenchcoat. Doch beim anschließenden Empfang im Königspalast zog die spanische Monarchin wie gewohnt alle Blicke auf sich.

Königin Letizia als Lady in Red

Für den Anlass kehrte Letizia zu der Farbe zurück, auf die sie immer vertrauen kann, ihre Lieblingsfarbe: Rot. Diesmal in "Cherry Red", der absoluten Trendfarbe für den Herbst. Das Kleid mit hohem Schluppenkragen, geraden Schultern und langen Ärmeln unterstreicht den minimalistischen, aber trendigen Style, den Letizia in ihren letzten öffentlichen Auftritten bevorzugt. Schlichte Silhouetten und mutige Farben sind ihr Markenzeichen, und das rote Midi-Kleid bildet da keine Ausnahme. Auch den Rest ihres Looks hielt sie in der Trendfarbe. Abgerundet wurde das Outfit durch rote Kittenheels, die die strahlende Farbpalette perfekt harmonisierten.

© Getty Images ×

Bei einem so imposanten Kleid ist nicht viel nötig, um es aufzuwerten oder ins rechte Licht zu rücken. Als Accessoires entschied sich die Königin daher für das Minimum und trug zarte Tropfenohrringe mit einem Rubinstein und einen eleganten goldenen Ring.

© Getty Images ×

Ihre Haare stylte Letizia ohne viel Aufwand: Sie entschied sich für eine schlichte Frisur, ihre langen Haare trug sie glatt in einem Mittelscheitel. Tochter Leonor trug ebenso wie Papa Felipe eine Uniform mit einer Schildkappe.