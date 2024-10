× Laut Taylor Swift: Mäuse liefern jetzt die Trendfrisur für den Herbst

Taylor Swift, Suki Waterhouse, Daisy Edgar-Jones und Co. lieben den “Mouse”-Cut. Warum ausgerechnet die Maus zur Inspirationsquelle für den angesagtesten Haartrend der Saison geworden ist, verraten wir hier.

Wenn es um Trendhaarschnitte geht, hatten in den letzten Jahren so einige Tiere die Finger im Spiel. So konnten wir bereits den Wolf Cut und den Kitty Cut bewundern. Doch jetzt gibt es ein neues Tier, das die Beauty-Inspiration liefert, die Sie für den Herbst brauchen: die bescheidene Maus. Der „Mouse“-Haircut liefert den größten Haartrend der Saison und auch die Stars zeigen sich begeistert.

Das steckt hinter dem „Mouse“-Haircut

Bei dem „Mouse“ Haircut geht es zum Glück weniger darum, wie eine Maus auszusehen, sondern darum die sehr zurückhaltende und aufmerksame Ausstrahlung einer Maus einzufangen. Der Haarschnitt soll dezent und unaufdringlich sein aber dabei jede Menge Wärme ausstrahlen.

Der Schnitt besteht im Wesentlichen aus einem sehr leicht gestuften Midi- oder Langhaarschnitt, kombiniert mit einem vollen, aber leicht fransigen Pony, der das Gesicht dezent umrahmt. Die Haarfarbe ist meist ein natürliches Mausblond oder Brünett. Damit ist der „Mouse"-Cut besonders wandelbar und passt zu ganz unterschiedlichen Kleidungsstilen und Gesichtsformen. Zudem kann man ihn auch mit feinem Haar super umsetzen.

Diese Stars setzen auf die Trendfrisur

Einer der berühmtesten Fans des „Mouse“ Haircuts ist Taylor Swift, die den Schnitt während ihrer “Eras Tour” rockte. Doch die Ursprünge der Frisur reichen viel weiter zurück. Schon in den 1970er-Jahren trugen Ikonen wie Jane Birkin und Brigitte Bardot die gestuften Schnitte mit vollem Pony. In den letzten Monaten haben Daisy Edgar-Jones und Suki Waterhouse gezeigt, wie zeitlos und attraktiv der „Mouse“-Cut heute noch ist.

© Getty Images ×

Der „Mouse-Cut“ lebt von einem natürlichen, lässigen Look, der am besten zur Geltung kommt, wenn das Haar lufttrocknet – egal ob leicht gewellt oder voll gelockt. Dieser unkomplizierte, pflegeleichte Stil ist ideal für den Herbst und verleiht eine mühelose Eleganz.

© Getty Images ×

Taylor Swift macht „Mousy Blonde“ zur meistgefragten Haarfarbe

Der Maus-Trend setzt sich gleich in doppelter Weise durch: Nicht nur der Haarschnitt, sondern auch das dezente „Mouse“-Blond ist aktuell total angesagt. Besonders dank Taylor Swift, die diesen neutralen Farbton populär gemacht hat, erfreut sich die Haarfarbe großer Beliebtheit. Sie liegt zwischen Hellbraun und Dunkelblond und wirkt auf den ersten Blick unauffällig – doch gerade diese subtile Eleganz macht sie so besonders. Das „Mouse“-Blond passt zu allem und ist die ideale Farbwahl für den Herbst, besonders wenn Sie später wieder zu einem helleren Blond wechseln möchten.