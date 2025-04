× Warum Sie ab sofort immer eine Zitrone in den Geschirrspüler legen sollten

Geschirrspüler reinigt nicht richtig? Die besten Tipps für sauberes Geschirr Ein Geschirrspüler soll das Leben erleichtern – doch wenn Teller, Besteck und Co. nach dem Spülgang noch schmutzig sind, wird es schnell frustrierend. Bevor Sie an eine teure Reparatur denken, sollten Sie diese einfachen Tricks ausprobieren, um den Geschirrspüler wieder in Bestform zu bringen!