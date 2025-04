× Ohne Schrubben: Mit diesen Tricks wird jede Blumenvase blitzblank

Blumen verschönern jeden Raum – besonders in einer stilvollen Vase. Doch viele Modelle sind schwer zu reinigen: enge Hälse, versteckte Ecken und hartnäckiger Schmutz machen es nicht leicht. Doch keine Sorge: Mit den richtigen Tricks wird selbst die kniffligste Vase wieder blitzblank.

Ein frischer Blumenstrauß auf dem Tisch ist wie ein kleiner Sonnenstrahl im Alltag – er sorgt für gute Laune, bringt Farbe in den Raum und lässt jedes Zuhause lebendiger wirken. Doch was tun, wenn sich am Boden der Vase unschöne Ablagerungen bilden, die Öffnung zu schmal zum Reinigen ist oder die Glaswände von einem milchigen Schleier überzogen sind? Keine Sorge: Sie müssen Ihre Lieblingsvase nicht gleich entsorgen oder mühsam schrubben. Mit einfachen Hausmitteln, die Sie wahrscheinlich ohnehin zuhause haben, bekommen Sie jede Vase im Handumdrehen wieder sauber.

© Getty Images ×

Natron

Natron wirkt nicht nur desinfizierend, sondern entfernt auch Gerüche und löst selbst hartnäckige Ablagerungen. Um Ihre Vase mit Natron zu reinigen, geben Sie einfach einen Teelöffel des Pulvers hinein, füllen die Vase mit warmem Wasser auf und lassen das Ganze mindestens eine Stunde einwirken. Danach gründlich mit klarem Wasser ausspülen – und schon glänzt Ihre Vase wieder wie neu. Diese Methode eignet sich besonders für Glasvasen und transparente Modelle, bei denen sich Kalkränder und Rückstände schnell abzeichnen.

Perfekt für Keramikvasen: Sand

Keramikvasen haben oft eine matte oder raue Innenfläche, auf der sich Schmutz leicht festsetzen kann. Außerdem sind sie meist blickdicht, sodass man Verschmutzungen nur selten sofort bemerkt. Wenn Sie Ihre Keramikvase gründlich reinigen möchten, ist feiner Sand eine hervorragende Wahl.

Geben Sie ein bis zwei Esslöffel Sand in die Vase, fügen Sie etwas warmes Wasser hinzu, verschließen Sie die Öffnung mit der Hand oder einem Tuch – und schütteln Sie das Ganze kräftig. Der Sand wirkt wie ein sanftes Scheuermittel, das auch hartnäckigen Belag entfernt, ohne die empfindliche Oberfläche zu beschädigen. Danach gut ausspülen und eventuell mit klarem Wasser nachspülen – und schon ist Ihre Keramikvase bereit für den nächsten Strauß.

© Getty Images ×

Backpulver

Auch Backpulver ist ein echter Alleskönner, wenn es ums Reinigen geht. Besonders bei alten oder stark verschmutzten Vasen wirkt eine Mischung aus Backpulver und Wasser wahre Wunder. Geben Sie einen Beutel Backpulver in die Vase, füllen Sie heißes Wasser darüber (Vorsicht bei empfindlichem Glas!) und beobachten Sie, wie sich das Gemisch beginnt zu sprudeln. Diese Reaktion hilft dabei, Ablagerungen zu lösen und sorgt gleichzeitig für eine hygienische Reinigung. Lassen Sie die Mischung mehrere Stunden – am besten über Nacht – einwirken. Anschließend gründlich ausspülen und trocknen lassen.

Reis gegen Ablagerungen

Ein altbewährter Trick, der vor allem bei schmalen oder bauchigen Vasen hervorragend funktioniert: ungekochter Reis. Die kleinen Körner gelangen in jede Ecke, wirken wie winzige Bürsten und lösen Ablagerungen, ohne das Material zu beschädigen. Geben Sie eine kleine Handvoll Reis in die Vase, fügen Sie etwas warmes Wasser sowie einen Tropfen Spülmittel hinzu und schütteln Sie das Ganze kräftig. Der Reis reibt den Schmutz von der Innenwand, während das Spülmittel Fette und Beläge löst. Danach gut ausspülen – und schon sieht Ihre Vase wieder aus wie frisch gekauft.

Für schmale Öffnungen: Der Trick mit dem Kochlöffel

Wer kennt das nicht: Die Vase ist wunderschön, aber der Hals so schmal, dass kein Schwamm oder Bürste hineinpasst. Für solche Fälle gibt es einen simplen, aber äußerst wirkungsvollen Trick: Wickeln Sie ein sauberes Mikrofasertuch um den Griff eines Kochlöffels und fixieren Sie es mit einem Haushaltsgummi. So haben Sie eine flexible, aber stabile Reinigungsfläche, mit der Sie selbst die tiefsten und schmalsten Vasen mühelos säubern können. In Kombination mit etwas Spülmittel oder Natronlösung erzielen Sie damit die besten Ergebnisse.