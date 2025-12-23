Wirbel um Kendall Jenners Weihnachtsdeko: "Was ist DAS für ein Baum?!"

Kendall Jenners Weihnachtsdeko sorgt auf Instagram für Aufsehen. Eine Frage, die das Internet gerade beschäftigt: Wenn man alles haben kann – warum dann ausgerechnet DIESEN Baum?

Bei den Kardashians ist Weihnachten ja bekanntlich kein stilles Fest, sondern eine opulente Inszenierung aus Schnee, Lichtern und XXL-Deko. Jedes Jahr liefern Kim, Kris, Khloé & Co. pünktlich zur Adventzeit neue Superlative – inklusive künstlichem Schnee in Kalifornien und Weihnachtsbäumen, die eher an Waldstücke erinnern. Allen voran Kim Kardashian, die heuer angeblich rund 10.000 Dollar für ihre riesigen Weihnachtsbäume ausgegeben hat.

Umso größer jetzt das Staunen (und Gelächter) über ihre Schwester Kendall Jenner. Das Model zeigte auf Instagram einen Einblick in ihre Weihnachtsvorbereitungen – und löste damit einen kleinen Deko-Shitstorm aus.

Kendall Jenner setzt auf Minimalismus statt Kardashian-Kitsch

Während ihre Schwestern auf Bombast setzen, hält Kendall es offenbar extrem reduziert. In ihrem 23-Millionen-Dollar-Ranch-Anwesen in Montecito steht ein Christbaum, der eher nach… na ja, Notlösung aussieht. Dünn, spärlich, mit auffällig vielen Lücken zwischen den Ästen. Ein paar weiße Lichter, vereinzelte Kugeln – fertig ist Kendalls Weihnachtsbaum.

Oder wie viele Fans sich fragten: Ist das überhaupt ein fertiger Baum? In der Kommentarspalte unter ihrem Instagram-Post äußern sich viele Fans empört:

„Kenny, dein Baum sieht einfach nur traurig aus“

„Was zur Hölle soll dieser Christbaum sein?“

„Du hast so viel Geld und kaufst dir SO einen Baum?“

Autsch. Besonders pikant: Kendall kann es sich nun wirklich leisten. Bei einem Vermögen in Millionenhöhe und einem Anwesen, das größer ist als so mancher Dorfkern, wirkt dieser Baum wie ein Last-Minute-Kauf beim Baumarkt um die Ecke – kurz vor Sperrstunde.

Der Anti-Kardashian-Baum

Der Vergleich zu Kim drängt sich geradezu auf. Während Kim ihre Villa mit meterhohen, perfekt geformten Bäumen ausstattet, wirkt Kendalls Exemplar fast wie ein Statement gegen den eigenen Familienluxus. Manche Fans feiern den Look als „naked Christmas tree“-Trend, andere sehen darin einfach nur einen traurigen Anblick.

Am Ende gilt natürlich: Über Geschmack lässt sich streiten. Kendall steht seit Jahren für einen coolen, minimalistischen Stil – auch bei Einrichtung und Mode. Vielleicht ist genau das ihr Punkt. Kein Kitsch, kein Protz, und kein Kardashian-Weihnachtsbaum.