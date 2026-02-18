Fastenzeit für Ihr Zuhause: Diese Dinge sollten Sie jetzt ausmisten

Es ist Fastenzeit, doch nicht nur Ihr Körper braucht eine Pause. Auch Ihr Zuhause sehnt sich nach einem Detox! Das Motto lautet: Weniger ist mehr und genau das gilt auch für Ihre vier Wände. In unserem Ausmist-Plan verraten wir, von welchen Dingen Sie sich jetzt unbedingt trennen sollten.

Egal, ob Social-Media-Fasten, Alkohol-Fasten oder Plastik-Fasten: Es gibt viele Wege, achtsam durch die Fastenzeit zu gehen. Eine weitere, oft unterschätzte Methode ist das Wohnungs-Fasten. Denn Ausmisten schafft nicht nur Platz im Regal, sondern auch im Kopf. Wer alten Ballast loslässt, fühlt sich leichter, freier und schafft Raum für neue Energie. Doch wo soll man anfangen, ohne sich von der Aufgabenflut überwältigen zu lassen? Keine Sorge! Wir haben die perfekte Strategie für Sie, mit der das Ausmisten nicht nur einfach, sondern sogar richtig Spaß macht.

Schluss mit dem Zettel-Chaos

Wie hoch ist der Stapel auf Ihrem Schreibtisch? Alte Rechnungen (längst bezahlt), vergilbte Werbeprospekte, Kalender von 2019 und diese 200 Glückwunschkarten, die Sie aus Höflichkeit aufgehoben haben: Machen Sie kurzen Prozess: Alles, was Sie in den letzten Monaten nicht eines Blickes gewürdigt haben, wandert direkt in den Papiermüll. Ihr Kopf wird sich sofort klarer anfühlen, wenn die Flächen wieder frei sind.

© Getty Images

Küchen-Detox

In Ihren Schränken stapeln sich Dinge, die eigentlich niemand braucht? Dann ist jetzt Zeit für ein radikales Upgrade! Schmeißen Sie angeschlagenes Geschirr, zerkratzte Pfannen und einsame Behälter ohne passenden Deckel gnadenlos raus. Auch der „Schnickschnack“ vom letzten Lieferservice, wie eingetrocknete Soßenpäckchen oder Plastikbesteck, hat in einer modernen Küche nichts verloren. Sie werden staunen: Ohne diesen unnötigen Ballast wirkt Ihre Küche sofort größer, heller und viel professioneller.

Frischer Wind im Badezimmer

Wann haben Sie das letzte Mal das Haltbarkeitsdatum Ihrer Kosmetika gecheckt? Eingetrocknete Mascara, abgelaufene Sonnencremes und Proben, die Sie ohnehin nie benutzen, blockieren wertvollen Platz. Verabschieden Sie sich von dem Beauty-Müll! Das gilt übrigens auch für den Kleiderschrank: Die Jeans, in die Sie „irgendwann mal“ wieder passen wollen, raubt Ihnen nur die gute Laune. Schaffen Sie Platz für neue Must-haves und Styles, die Ihre Persönlichkeit jetzt unterstreichen.

Das Ende vom Kabel-Salat

© Getty Images

Wir alle haben sie: Die berüchtigte Schublade voller Kabel, für die es kein passendes Gerät mehr gibt. Dazu gesellen sich kaputte Stifte und uralte Handys, die seit Jahren kein Display-Licht mehr gesehen haben. Machen Sie Schluss mit diesem Kabel-Salat! Entsorgen Sie defekte Elektronik fachgerecht und gönnen Sie sich stattdessen ein paar hochwertige, moderne Schreibwaren.

Deko-Diät

Deko, Deko und noch mehr Deko, oft mutieren die hübschen Accessoires zu reinen Staubfängern. Ein überladener Raum wirkt unruhig und alles andere als mondän. Setzen Sie stattdessen auf gezielte Statements: Ein opulenter Blumenstrauß oder ein einzelnes, spektakuläres Design-Objekt machen viel mehr Eindruck als ein Regal voller Kleinkram. Trennen Sie sich von allem, was keine Emotionen mehr in Ihnen weckt und verzichten Sie in der Fastenzeit bewusst darauf, sich neue Dekoelemente anzuschaffen.