Genialer Lifehack: Mit diesen Hausmitteln glänzen Ihre Vasen sofort wie neu

Blumen zaubern schon jetzt die ersten Frühlingsgefühle in unsere vier Wände. Doch was wäre ein Strauß ohne die perfekte Vase? Leider haben diese schicken Behälter oft ihre Tücken und lassen sich nur schwer reinigen. Wir zeigen, wie Ihre Vasen wieder blitzsauber werden, ganz ohne Schrubben!

Wer kennt es nicht? Man gönnt sich einen traumhaften Strauß Schnittblumen, kramt die Lieblingsvase aus dem Schrank und dann die bittere Enttäuschung: Graue Schleier, Kalkränder und Ablagerungen am Boden. Gerade bei trendigen Vasen mit schmalem Hals ist das Reinigen ein absoluter Albtraum, weil man mit dem Schwamm einfach nicht hineinkommt.

Zum Glück kennen wir ein paar geniale Tricks, mit denen Ihre Blumenvase im Nu wieder glänzt, ohne dass Sie stundenlang schrubben müssen!

Natron und Backpulver

Natron ist ein wahres Multitalent im Haushalt und auch in der Vase ein unschlagbares Reinigungshilfsmittel! Geben Sie einfach ein Päckchen Natron in Ihre Vase und füllen Sie diese mit lauwarmem Wasser auf. Achtung: Kein heißes Wasser verwenden, da dies die Vase zum Platzen bringen könnte! Lassen Sie das Gemisch für einige Stunden einwirken und schütteln Sie die Vase danach kräftig, um auch die hartnäckigsten Reste zu entfernen. Anschließend gründlich ausspülen und zum Trocknen kopfüber aufstellen.

Spülmaschinenpulver

Kristallvasen in den Geschirrspüler? Bloß nicht! Die hohen Temperaturen sind Gift für das empfindliche Glas. Aber der Tab selbst ist ein genialer Helfer. Füllen Sie die Vase zu drei Vierteln mit warmem Wasser und geben Sie einen Spülmaschinentab hinzu. Lassen Sie die Mischung eine Stunde einwirken und spülen Sie danach gründlich mit heißem Wasser nach.

Reis

Reis gehört nur in den Kochtopf? Von wegen! Rohe Reiskörner sind das perfekte Scheuermittel für Stellen, an die keine Bürste kommt. Geben Sie 2-3 Esslöffel Reis in Ihre Vase und schütteln Sie kräftig, um den Schmutz von den Wänden zu lösen. Danach fügen Sie etwas Wasser hinzu und schütteln noch einmal, so entfernen Sie auch die letzten Reste und Ihre Vase erstrahlt in neuem Glanz.

Gebissreiniger

Gebissreiniger sind überraschende Haushaltshelfer, wenn es um hartnäckige Kalkablagerungen und Verschmutzungen geht. Geben Sie je nach Größe Ihrer Vase 1-2 Tabs in das Gefäß, füllen Sie es mit lauwarmem Wasser und lassen Sie das Ganze einige Stunden einwirken. Für besonders hartnäckige Rückstände können Sie die Vase auch über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Morgen einfach ausspülen und schon erstrahlt Ihre Vase wie neu!

Kochlöffel-Trick für enge Vasen

Sie haben eine dieser super-stylishen Vasen mit Mini-Öffnung? Schnappen Sie sich einen Kochlöffel mit langem Stiel und wickeln Sie ein dünnes Tuch darum. Geben Sie etwas Glasreiniger auf das Tuch und fahren Sie damit wie mit einer Verlängerung in die Vase. So erreichen Sie auch den hintersten Winkel am Boden ohne Kratzer.

Mit diesen Tipps steht der perfekten Blumen-Pracht nichts mehr im Weg.