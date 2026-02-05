So werden Sie Kratzer auf Geschirr ganz einfach wieder los

Graue Kratzer auf Tellern sehen schlimmer aus, als sie sind. Mit einem kleinen Küchen-Hack lassen sich die Spuren in wenigen Minuten wieder entfernen.

Kratzer auf dem Lieblingsgeschirr sind einfach nur ärgerlich. Kaum ist der Teller ein paar Mal in Benutzung, sehen plötzlich graue Linien oder feine Schlieren die Oberfläche kaputt und man denkt sofort: War’s das jetzt? Laut Malte Katenbrinks neuem Buch "Hätte ich das nur früher gewusst!" mit 111 Lifehacks, die einem das Leben einfacher machen, nämlich nicht.

Preis: 24,00 € © Komplett-Media

In den meisten Fällen sind das nämlich gar keine echten Risse in der Keramik. Fun Fact: Diese „Kratzer“ sind meist nur Abrieb vom Besteck - also Metallspuren, die sich auf der Glasur ablagern. Und genau die lassen sich überraschend leicht wieder entfernen.

Der einfache Hack gegen Kratzer auf Geschirr

Alles, was Sie dafür brauchen, haben die meisten ohnehin zu Hause: Backpulver. Kein Spezialreiniger, kein neues Geschirr, nur dieser kleine Küchenhelfer.

So funktioniert der Backpulver-Trick

© Getty Images

Backpulver auftragen: Geben Sie etwas Backpulver direkt auf die betroffenen Stellen. Ruhig großzügig, die Spuren sollen gut bedeckt sein. Einreiben: Nehmen Sie einen feuchten Schwamm oder ein weiches Tuch und reiben Sie das Backpulver sanft in die Kratzer ein. Polieren: Reiben Sie die Stelle ein paar Sekunden weiter. Das Backpulver wirkt wie ein ganz milder Schmutzradierer und löst die Metallabriebe von der Oberfläche. Abspülen: Anschließend einfach gründlich mit Wasser abspülen. Die grauen Linien sind weg.

Warum das so gut funktioniert

Backpulver ist leicht abrasiv, also minimal schleifend. Aber eben so sanft, dass die Glasur des Geschirrs dabei in der Regel nicht beschädigt wird.

Deshalb lassen sich damit vor allem diese typischen

grauen Besteckspuren,

feinen Schlieren,

scheinbaren Kratzer

wieder entfernen.

Der Trick funktioniert bei

Porzellan,

Keramik,

glasiertem Geschirr,

aber natürlich nicht bei echten Rissen oder Abplatzungen im Material. Wenn die Glasur wirklich beschädigt ist, kann man das leider nicht mehr wegzaubern. Und noch ein kleiner Hinweis: Verwenden Sie lieber keinen harten Topfschwamm oder Stahlwolle, damit können Sie die Oberfläche tatsächlich zerkratzen.