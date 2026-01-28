Djokovic nach Verletzungs-Drama im Halbfinale

Der Serbe lag schon mit 0:2 Sätzen zurück.

Novak Djokovic hat am Mittwoch von einer Aufgabe seines Gegenübers Lorenzo Musetti profitiert und ist in das Semifinale beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Melbourne eingezogen. Der Serbe lag gegen den als Nummer fünf gesetzten Italiener bereits mit zwei Sätzen in Rückstand, als dieser nach 2:08 Stunden beim 6:4,6:3,1:3 aus seiner Sicht verletzungsbedingt aufgab. Djokovic ist damit seinem Traum, den 25. Grand-Slam-Titel zu holen, einen Schritt nähergekommen.

"Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Er war der deutlich bessere Spieler, ich war quasi schon auf dem Weg nach Hause", sagte Djokovic nach dem plötzlichen Ende der Partie in der Rod Laver Arena. "Wenn man in einem Viertelfinale 2:0-Sätze vorne liegt und das Match komplett unter Kontrolle hat, dann ist es extrem bitter, verletzt aufgeben zu müssen", sagte die langjährige Nummer eins. "Er hätte heute der Gewinner sein sollen, ohne Zweifel."

Musetti tief enttäuscht

Musetti war nach dem bitteren Ende tief enttäuscht. "Ich habe keine Worte, um zu sagen, wie schwer es für mich ist", sagte der Weltranglisten-Fünfte aus Italien. "Es ist definitiv meine bitterste Aufgabe, wenn man bedenkt, wie gut ich gespielt habe und wenn man sich den Spielstand anschaut."

Djokovic, der wegen einer Verletzung des Tschechen Jakub Mensik bereits kampflos ins Viertelfinale eingezogen war, trifft am Freitag im Halbfinale entweder auf Titelverteidiger Jannik Sinner aus Italien oder auf den Amerikaner Ben Shelton (das Match ist im Gange, Anm.). Im anderen Halbfinale trifft Alexander Zverev auf den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz aus Spanien.