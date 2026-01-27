Nach Ski-Skandal bei Skiflug-WM: Hörl verrät nächsten Fauxpas von Prevc

Die verrückte Szene bei der Skiflug-WM in Oberstdorf, als der Sprungski von Domen Prevc herrenlos über die Flugschanze jagte, sorgt noch immer für Gesprächsstoff.

Bei der Farewell-Party in Wien schüttelte ÖSV-Adler Jan Hörl am Dienstag noch immer den Kopf über den Fauxpas von Prevc: „Das ist das Material, das zu mir gehört, mit dem ich runterspringen muss." Der Salzburger weiter: "Wir müssen in Zukunft die Ski wieder fester halten. Blöde Situation für ihn (Prevc, d. Red.).

Dann verriet unser Olympia-Medaillenkandidat ein spannendes Detail aus der Vergangenheit: "Der Domen (Prevc, d. Red.) war immer schon ein Kandidat, der ein paar Sachen einbaut, wenn er sich dreht." So habe der inzwischen zurückgetretene Michael Hayböck "schon einmal einen Ski von ihm draufbekommen auf den Kopf. So richtig schauen tut er nicht ..."

Antwort bei Olympia?

Bei den Olympischen Winterspielen in Italien will Hörl seine Antwort auf der Schanze geben und Prevc zumindest eine Goldmedaille entreißen. Angesprochen über seine elf zweiten Plätze im Weltcup seit 2024 meint Hörl: "Vielleicht hab ich mir das (den Sieg, d. Red.) aufgehoben ..."