Thomas Gottschalk
© Getty

Schock-Diagnose

Gottschalk: An diesem aggressiven Krebs ist er erkrankt

30.11.25, 19:36
Epitheloides Angiosarkom ist selten und besonders aggressiv. 

Nach dem Wirbel um seine letzten öffentlichen Auftritte macht Thomas Gottschalk seine Krebs-Erkrankung öffentlich. Seine Ehefrau Karina erzählt der BILD, dass der 75-Jährige vor vier Monaten die niederschmetternde Diagnose Epitheloides Angiosarkom erhielt.

Darunter versteht man einen seltenen, aggressiven Krebs, der von den Endothelzellen der Blut- und Lymphgefäße ausgeht. Der Tumor entsteht meist im tiefen Weichgewebe, kann aber auch in der Haut oder in inneren Organen vorkommen.

Oftmals tödlich

Betroffen sind meist ältere Menschen, insbesondere im Kopf- und Halsbereich. Erste Symptome sind rot-blaue Verfärbungen oder ein Fleck auf der Haut, der schnell größer wird. Die Therapie besteht meist aus einer Kombination von Operation, Strahlentherapie und Chemotherapie.

Die Prognose ist im Allgemeinen ungünstig hängt aber von verschiedenen Faktoren wie Tumorgröße, Lokalisation und Ausbreitung ab

