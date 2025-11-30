Gottschalks Schock-Diagnose: "Ich habe Krebs"

Thomas Gottschalk hat sich nach Monaten der Öffentlichkeit geöffnet: Der Entertainer kämpft seit Juli 2025 gegen einen seltenen Krebs und musste sich zwei schweren Operationen unterziehen.

Thomas Gottschalk, die deutsche TV-Legende, erlebte seit Juli 2025 einen Kampf, der lange verborgen blieb. Im Gespräch mit der deutschen "Bild"-Zeitung berichtet er zusammen mit seiner Frau Karina Gottschalk über die Diagnose und die Folgen. Karina Gottschalk erklärt: "Thomas hatte vor knapp vier Monaten eine schwere, komplizierte Krebsoperation. Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Thomas wurde sofort operiert. Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen." Anschließend musste Thomas erneut operiert werden, weil mehr Gewebe betroffen war als zunächst vermutet.

Thomas Gottschalk und seine Karina. © oe24

Auswirkungen und Medikamente

Nach der Klinikzeit setzte Gottschalk seine Arbeit fort, ohne Pause oder öffentliche Erklärung. "Das war rückblickend wohl mein größter Fehler", sagt er. Bis heute nimmt er starke Schmerzmittel und Opiate ein. Karina erklärt: "Zu Hause ist er wie immer. Witzig, frech, gut gelaunt. Erst bei der Bambi-Verleihung realisierten wir, welche Nebenwirkung diese Medikamente haben."

Gottschalk dazu: "Bei der Romy habe ich gemerkt, es hat keinen Sinn. Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden." Karina beschreibt die Belastung: "Am liebsten hätte ich jeden angeschrien: Nein, es geht uns nicht gut. Vor allem Thomas geht es nicht gut. Er ist schwer krank!"

Thomas Gottschalk und seine Karina © Getty

Positive Einstellung trotz Krankheit

Trotz der schwierigen Situation bleibt Gottschalk positiv. Karina sagt: "Thomas ist von Tag eins an positiv und sagt: Das schaffen wir schon. Dadurch hat er mich inzwischen auch auf eine positive Ebene gebracht."