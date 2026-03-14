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Mikel Arteta
© Getty

England

Gunners nach Everton-Sieg auf Meisterkurs

14.03.26, 21:22
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Arsenal nach Heim-2:0 gegen Everton weiter auf Meisterkurs 

Arsenal befindet sich in der englischen Fußball-Premier-League weiterhin auf Titelkurs.

Die "Gunners" feierten am Samstag durch späte Tore von Viktor Gyökeres (89.) und Max Dowman (97.) einen 2:0-Heimsieg über Everton und bauten damit ihren Vorsprung auf Manchester City vorerst auf zehn Punkte aus. Der erste Verfolger absolvierte ab 21.00 Uhr ein Auswärtsmatch gegen West Ham United.

Verfolger patzt 

Chelsea kassierte eine 0:1-Heimniederlage gegen Newcastle und könnte damit Rang fünf, der noch zur Teilnahme an der Champions League berechtigt, am Sonntag an Liverpool verlieren.

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