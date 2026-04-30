Real-Knall: Weg für José Mourinho ist frei

Benfica hat schon einen Nachfolger für den Star-Trainer gefunden.

Bei Real Madrid kündigt sich ein echter Trainer-Hammer an. Wie „The Athletic“ gilt Jose Mourinho als klarer Favorit auf den Trainerposten bei den Königlichen. Nachdem der 63-Jährige schon vor Wochen seine Bereitschaft für eine Rückkehr nach Madrid signalisiert hatte, soll sich nun auch Real-Boss Florentino Pérez für den Portugiesen entschieden haben. Nach einer weiteren titellosen Saison ist das Aus von Álvaro Arbeloa nur noch Formsache.

Nachfolger gefunden

Mourinho trainierte Real bereits zwischen 2010 und 2013 und ist aktuell bei Benfica tätig. Dort besitzt der Star-Coach allerdings eine Ausstiegsklausel und kann Lissabon damit im Sommer verlassen.

Benfica soll sich deshalb bereits nach einem Nachfolger umschauen. Wie die portugiesische Zeitung „Record“ berichtet, soll Marco Silva von Fulham geholt werden.

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Der 48-Jährige ist allerdings auch ein Kandidat beim FC Chelsea.