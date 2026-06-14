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Verrückte Serie

Über Deutschland liegt unheimlicher Gegentor-Fluch

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Über Deutschland lastet wohl ein Gegentor-Fluch. Auch gegen Karibik-Zwerg Curacao musste Manuel Neuer hinter sich greifen - eine unheimliche Serie setzt sich fort.
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Kann Deutschland ein WM-Spiel überhaupt noch ohne Gegentor bestreiten? Das letzte Mal als die DFB-Elf nicht mindestens einen Treffer kassierte, war das WM-Finale 2014.

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Damals besiegte man Argentinien mit 1:0 - im Tor stand damals ein gewisser Manuel Neuer, der letzte verbliebene 2014er-Weltmeister.

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Erst gegen Curacao feierte Neuer sein vieldiskutiertes Comeback gegen Curacao, beim Gegentor war er machtlos, der Ball wurde von seinem Bayern-Kumpel Joshua Kimmich abgefälscht.

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