Über Deutschland liegt unheimlicher Gegentor-Fluch

Über Deutschland lastet wohl ein Gegentor-Fluch. Auch gegen Karibik-Zwerg Curacao musste Manuel Neuer hinter sich greifen - eine unheimliche Serie setzt sich fort.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Kann Deutschland ein WM-Spiel überhaupt noch ohne Gegentor bestreiten? Das letzte Mal als die DFB-Elf nicht mindestens einen Treffer kassierte, war das WM-Finale 2014.

Damals besiegte man Argentinien mit 1:0 - im Tor stand damals ein gewisser Manuel Neuer, der letzte verbliebene 2014er-Weltmeister.

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Erst gegen Curacao feierte Neuer sein vieldiskutiertes Comeback gegen Curacao, beim Gegentor war er machtlos, der Ball wurde von seinem Bayern-Kumpel Joshua Kimmich abgefälscht.