Deutschland hat mit dem 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao die Muskeln spielen lassen. Das sagen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Co.

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"Ich habe mich extrem für die Mannschaft gefreut, Curacao hatte nichts zu verlieren und sie haben auch sehr gut gespielt. Nach dem Ausgleich ist die Mannschaft sehr gut damit umgegangen. Sieben Tore muss man erst einmal machen", war Bundestrainer Nagelsmann erleichtert.

Video zum Thema Highlights: Deutschland vs. Curacao © ORF

Deutschland gegen Curacao 1 / 7 © APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT © GEPA pictures © APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT

"Wir sind oft weite Wege gegangen und haben immer konzentriert weitergespielt. Wir haben gute Finisher in der Truppe.

Entwarnung bei Musiala

Entwarnung gab es bei Jamal Musiala: "Er hat sich sogar sympathisch beschwert, dass er runter musste. Er ist fit", erklärt Nagelsmann.

"Es war sehr positiv, jeder wünscht sich einen guten Start. Wir hatten Spielfreude, die Spieler von der Bank haben tolle Energie reingebracht. Für mich persönlich hat es sich sehr gut angefühlt, eigentlich wie immer. Ich hatte große Vorfreude und wollte unbedingt spielen. Es hat sich gut angefühlt. Leider war der eine Schuss abgefälscht, sonst hätte ich ihn gehabt", sagt Tormann Manuel Neuer nach seinem DFB-Comeback.

Nathaniel Brown erzielte bei seinem WM-Debüt gleich ein Tor: "Ehrlich gesagt ist das unbeschreiblich, in meinem ersten WM-Spiel gleich zu treffen. Viele Spieler haben mir auch gratuliert und gemeint, ich soll einfach so weitermachen. Vielleicht hat uns das Gegentor gut getan, dass wir den Kopf nicht hängen gelassen haben. Es ist gut, dass wir so viele Tore gemacht haben, wir müssen aber auch an den Schwächen arbeiten."

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Advocaat: "Sie waren zu stark"

Curacao-Teamchef Dick Advocaat sah die Niederlage realistisch: "Es ist nie gut, wenn man sieben Tore bekommt. Aber wir wissen, wie gut die Deutschen sind. Heute war Deutschland einfach zu stark. Nur Verteidigen wollten wir nicht, daher haben wir es offensiver versucht. Die Qualität der Deutschen war zu groß. Für das kleine Land ist es unfassbar, bei einer WM zu sein."