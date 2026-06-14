WM-Held bekommt für Tor Luxus-Auto & 3 Millionen Dollar

Ein Tor bei der Weltmeisterschaft in den USA hat sich für einen Spieler voll ausgezahlt.

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Ein Tor bei der WM stößt für einen Spieler völlig neue Türen auf. Während diese Regel normalerweise so ausgelegt wird, dass der Spieler einen Transfer zu einem besseren Verein vollziehen kann, bedeutet es für einen Spieler bei der WM etwas völlig anderes.

Boualem Khoukhi sorgte mit seinem Tor für Katar gegen die Schweiz in der 95. Minute für die erste WM-Sensation. Doch für den kleinen Scheich-Staat in der Wüste bedeutet der Treffer so viel mehr.

epa13035330 Boualem Khoukhi of Qatar (CL) celebrates scoring the 1-1 during the FIFA World Cup 2026 group stage match Qatar against Switzerland, in San Francisco, USA, 13 June 2026. EPA/BENJAMIN FANJOY © EPA

Deshalb dürfte es für den in Offensivspieler, der in Algerien geboren ist und bei Al-Sadd unter Vertrag steht, einen XXL-Bonus für das historische Tor geben.

Mega-Bonus für Torschützen

Es war das erste WM-Tor in der Geschichte des kleinen Staates, wodurch eine unglaubliche Bonuszahlung ausgeschüttet wird. Der 35-jährige soll nun nicht weniger als 3 Millionen Dollar ausgezahlt bekommen. Dazu kommt noch ein Rolls-Royce Phantom, dessen Kaufpreis bei etwa 500.000 Euro liegt.

Video zum Thema Highlights: Katar vs. Schweiz © ORF

Im Falle Katars war die institutionelle und finanzielle Förderung des Fußballs in den letzten Jahrzehnten ein zentraler Bestandteil der Sportstrategie. Ziel ist es nicht nur, wettbewerbsfähig zu sein, sondern auch die Präsenz bei internationalen Turnieren zu stärken und die Leistung bei jeder Ausgabe zu verbessern.

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Khoukhis Tor hat eine doppelte Bedeutung: eine sportliche und eine symbolische. Zum einen sicherte es seinem Team einen wertvollen Punkt im Turnier; zum anderen unterstrich es die Erfolgsgeschichte eines Projekts, das sich auf der globalen Fußballbühne etablieren will.