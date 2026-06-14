Sie sind wieder da! Oranje-Fans hüpfen in Dallas von links nach rechts

Bei der Europameisterschaft in Deutschland vor 2 Jahren begeisterten die niederländischen Fans mit dem Party-Hit "Links, Rechts" von Smollebollekes. Jetzt erobert der Song auch die USA.

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Am Sonntag (ab 22 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) startet die Niederlande gegen Japan in die WM-Endrunde. In Dallas, wo unser Nationalteam am zweiten Spieltag auf Argentinien trifft, steigt der Kracher, und während sich die Spieler fokussieren, ist die "Orange Army" bereits voll in Partystimmung.

Der legendäre Party-Hit "Links Rechts", der bei der EM 2024 in Deutschland mit dem lustigen Herumgehüpfe auf den Straßen für Begeisterungsstürme gesorgt hatte, ist erneut mit im Gepäck.

Party-Bus in den USA

Der Party-Bus wurde vor wenigen Wochen feierlich in den Niederlanden verabschiedet und auf die Reise über den großen Teich geschickt. Jetzt ist er angekommen und sorgt wieder für ultimative Fußball-Stimmung, wo auch immer die Niederlande auftauchen wird.

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Angesichts dieser Bilder und der guten Laune in Dallas bleibt nur zu hoffen, dass die Elftal lange im Turnier bleiben wird.