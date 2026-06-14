TV
E-Paper
Sport

Zu teuer

Kreative Schotten kamen mit Schulbussen zur WM

© APA/AFP/FRANCK FIFE
Schottische Fans sorgen bei der Fußball-WM nicht nur für Stimmung, sondern auch für kreative Ideen.
OE24 auf Google bevorzugen

Wegen der hohen Preise für den öffentlichen Nahverkehr und für die Parkplatz-Tickets mieteten sie zahlreiche amerikanische Schulbusse, um mehrere hundert Anhänger zum ersten Turnierspiel gegen Haiti (1:0) zum Boston Stadion zu bringen.

Die Arena des American-Football-Teams der New England Patriots liegt etwa 50 Kilometer außerhalb der US-Metropole. Ein Zugticket von Boston und zurück kostet während der WM 80 Dollar (umgerechnet rund 69 Euro), eine reguläre Busfahrkarte sogar 95 Dollar (umgerechnet rund 82 Euro).

Auch interessant

Drei Tote bei Bootsunglück in Kroatien

Stimmen Sie jetzt für Ihren besten Nachwuchs-Spieler

Neues Online-Angebot für "gute" Lebensmittel

Einem ARD-Bericht zufolge organisierten schottische Anhänger deshalb den Konvoi gelber Schulbusse. Der setzte die Fußball-Fans in Stadionnähe auf dem Parkplatz einer Autovermietung ab, den der Betreiber zuvor kostengünstig bereitgestellt hatte. Tickets für Bus und Parkplatz konnten am Ende für 40 Dollar (umgerechnet rund 34,50 Euro) angeboten werden. Allein einen Bus auf einem der offiziellen Stadionparkplätze abzustellen, hätte dem Bericht zufolge rund 600 Dollar gekostet.

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Am Ende kam bei der Aktion sogar noch Geld für einen guten Zweck zusammen: Denn ursprünglich war der Schulbus-Trip pro Fan mit einem Preis von 52 Dollar veranschlagt worden. Den Differenzbetrag wollte aber keiner der schottischen Fans zurück. Das Geld wurde stattdessen für ein Kinderkrankenhaus am Startort Providence und für einen Dudelsack-Verein in den USA gespendet.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Portugal spielt mit Jota-Armband

Abgewiesener Schiri bekommt volle WM-Gage

"Noch" - Mega-Wirbel um Klopp-Sager

Kreative Schotten kamen mit Schulbussen zur WM

FIFA verbietet nächstes Trikot

Stimmen Sie jetzt für Ihren besten Nachwuchs-Spieler

SOCCEROOS-SENSATION! Australien schockt Türkei - 2:0

England-Diebstahl: Zwei Männer festgenommen

Fan-Chaos bei Österreichs WM-Gegner Argentinien

Bewegend: Das steckt hinter dem Brillen-Jubel