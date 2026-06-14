Stimmen Sie jetzt für Ihren besten Nachwuchs-Spieler

Welcher Jungspieler drückt der WM 2026 Ihrer Meinung nach seinen Stempel auf?

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Neben zahlreichen Superstars bei jedem Turnier, sind es auch immer wieder sehr junge Stars, die alle überragen.

Auch diesmal werden wieder zahlreiche Jungspunde auf sich aufmerksam machen. 2022 wurde Chelsea-Star Enzo Fernandez der beste Nachwuchsspieler des Turniers, neben seinem WM-Titel mit Argentinien. Davor siegten unter anderem auch schon Kylian Mbappe, Thomas Müller oder natürlich Lionel Messi.

Trumpft etwa sogar ein ÖFB-Juwel auf?

Doch wer folgt im Jahr 2026 und wird bester Jungspieler? Ist Spaniens Lamine Yamal überhaupt zu schlagen? Wird es PSG-Zauberer João Neves bei Portugal? Kann Yan Diomande seine überragende Leipzig-Saison mit zur Elfenbeinküste nehmen?

Oder wird sogar Neo-Österreicher Paul Wanner allen zeigen, wie groß sein Potenzial wirklich ist? Stimmen Sie jetzt auf oe24 für Ihren besten WM-Nachwuchs-Spieler.