WM 2026
Stimmen Sie jetzt für Ihren besten Nachwuchs-Spieler
Neben zahlreichen Superstars bei jedem Turnier, sind es auch immer wieder sehr junge Stars, die alle überragen.
Auch diesmal werden wieder zahlreiche Jungspunde auf sich aufmerksam machen. 2022 wurde Chelsea-Star Enzo Fernandez der beste Nachwuchsspieler des Turniers, neben seinem WM-Titel mit Argentinien. Davor siegten unter anderem auch schon Kylian Mbappe, Thomas Müller oder natürlich Lionel Messi.
Trumpft etwa sogar ein ÖFB-Juwel auf?
Doch wer folgt im Jahr 2026 und wird bester Jungspieler? Ist Spaniens Lamine Yamal überhaupt zu schlagen? Wird es PSG-Zauberer João Neves bei Portugal? Kann Yan Diomande seine überragende Leipzig-Saison mit zur Elfenbeinküste nehmen?
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Oder wird sogar Neo-Österreicher Paul Wanner allen zeigen, wie groß sein Potenzial wirklich ist? Stimmen Sie jetzt auf oe24 für Ihren besten WM-Nachwuchs-Spieler.
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