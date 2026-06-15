Schottland-Fans erobern Amerika und wechseln Sportart

Die schottischen Fans sorgen während ihres Aufenthalts in den USA auf und neben dem Platz für Stimmung.

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Die Schotten erobern während der Weltmeisterschaft die USA. Als einzige Nation haben die Briten das volle Kartenkontingent der FIFA in Anspruch genommen, das für die jeweiligen Nationen zur Verfügung gestellt wurde.

Bereits beim ersten Spiel wurde Boston förmlich überlaufen und zur Party-Hauptstadt der Weltmeisterschaft. Doch was macht die "Tartan Army", wenn ihre Lieblinge spielfrei haben?

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Das übliche Touristen-Programm kommt für die feierwütigen "Bravehearts" scheinbar nicht in Frage. Stattdessen hat man sich einfach angepasst und kurzerhand die Sportart gewechselt.

Schotten wechseln Sportart

Eine riesige Schotten-Delegation blieb gleich in Massachusetts und stürmte direkt das nächste Stadion. Allerdings war man diesmal nicht in einer Fußball-Arena, sondern im legendären Fenway Park.

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Dort feierte man frenetisch die Boston Red Sox an, die in der MLB, der besten Baseball-Liga der Welt, auf die Texas Rangers trafen. Dort herrschte dann eine Stimmung, welche man beim Baseball üblicherweise nicht gewohnt ist.