2:2 - Japans Samurais verhindern Oranje-Party

Japan und die Niederlande lieferten sich in Dallas einen erbitterten Kampf um den Sieg. Am Ende können die Asiaten die Oranje-Party mit einem Tor in der Schlussphase noch verhindern - 2:2.

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Die Niederländer können ihre fantastische Serie ausbauen: Seit 1974 verloren sie kein einziges ihrer Auftaktspiele bei einer WM. In diesem Jahrtausend endeten alle in einem Sieg - bis jetzt. Eine wilde zweite Hälfte brachte den späten Jubel für Gegner Japan.

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Niederländer werden früh ausgepfiffen

Im ersten Abschnitt legten beide Teams den Fokus auf Kompaktheit. Viel Ballgeschiebe war die Folge, was das Publikum nach nur 40 Minuten zu Pfiffen bewegte. Chancen hatten aber dennoch beide: Oranje-Stürmer Donyell Malen scheiterte gleich zweimal an einer starken Parade von Zion Suzuki (3. & 34.).

Die Japaner klingelten kurz vor der Pause bei Bart Verbruggen an. Sowohl Keito Nakamura (44.) als auch Ayase Ueda (45.) zielten aber knapp neben den Kasten. In der zweiten Hälfte wachten aber beide Teams auf. Zuerst zirkelte Ryan Gravenberch eine Maßflanke aus dem Halbraum auf den Kopf von Liverpool-Kollege Virgil van Dijk, der punktgenau ins lange Eck traf (51.).

Niederlande gegen Japan 1 / 9 © ANP via Getty Images © FIFA via Getty Images © NurPhoto via Getty Images

Gravenberch glänzt mit Doppel-Vorlage

Die japanische Antwort erfolgte via einem wuchtigen Flachschuss aus rund 18 Metern von Ex-LASKer Nakamura (57.). Doch nicht weniger schön war die erneute Führung durch Crysencio Summerville, der von links aus ähnlicher Distanz ins lange Eck zauberte (64.).

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Die "Blue Samurai" probierten alle, die Erlösung erfolgte in der 89. Minute: Niederlande-Legionär Koki Ogawa kam nach Ecke frei zu einem abgefälschten Kopfball. Für den Favoriten in Orange ein bitterer Rückschlag, der alles in allem aber in Ordnung geht.