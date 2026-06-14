ÖFB-Stars fiebern "speziellem Moment" entgegen

Einen Tag vor dem Abflug zum Auftaktmatch gegen Jordanien (Mittwoch, 6 Uhr/ORF1) trainierte das ÖFB-Team in Santa Barbara vollzählig. Die Anspannung steigt.

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Nach dem Sonntag-Training im für die Österreicher reservierten Harder Stadium stellten sich Michael Gregoritsch und Xaver Schlager der heimischen Presse. "Je kürzer die Zeit bis zum ersten Spiel wird, desto größer ist die Anspannung, das Warten auf diesen speziellen Moment," erklärte Schlager.

Gregoritsch warnte davor, Jordanien, unseren vermeintlich schwächsten Gruppen-Gegner, zu unterschätzen. Die Testspiele hätten gezeigt, "dass das eine extrem kompakte Mannschaft ist. Die haben ein gutes Teamgefüge. Es wird nicht so sein wie bei den Deutschen, die mit 7:1 drübergefahren sind (über Curacao, d. Red.). Wir müssen an unsere Obergrenze gehen, damit wir das Spiel an uns ziehen können."

Der knappe 1:0-Sieg im letzten Test gegen Tunesien habe, so der Tor-Held beim 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina (mit dem wir uns für die WM qualifiziert hatten) "das Bewusstsein geschärft".

Rangnick-Verlängerung "Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt"

Groß war die Erleichterung, über die Verlängerung von Teamchef Ralf Rangnick, das waren "Super-Nachrichten" für Schlager.

Gregoritsch: "Es war sehr, sehr wichtig, dass die Entscheidung gefallen ist und dass sie für uns gefallen ist. Das war eine gute Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt."

Baumi-Ausfall war "Riesenschock"

Über den verletzten Christoph Baumgartner meinte Gregoritsch: "Wenn einer deiner besten Freunde verletzt ausfällt, ist das ein Riesenschock. Deswegen freut es mich, dass er jetzt da ist." Dienstagabend (bei uns Mittwochfrüh) wird "Baumi" seine Teamkollegen im 49er-Stadion in San Francisco unterstützen - mit Krücken, die er hoffentlich bald zur Seite legen kann.