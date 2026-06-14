Trainer verkündet es
Entscheidung um verletzten Yamal ist gefallen
Spielt er oder spielt er nicht? Ganz Spanien zittert vor dem WM-Auftakt gegen Kap Verde am Montag (ab 18 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) um Lamine Yamal. Der Barcelona-Superstar verletzte sich im Saison-Finish, bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada wollte er aber wieder angreifen.
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Wie nun Luis de la Fuente, Teamchef des Top-Favoriten auf den Titelgewinn, verrät, muss man allerdings auf den 18-jährigen zum Start auf jeden Fall verzichten.
Es gibt eine gute Nachricht
"Die gute Nachricht ist, dass Lamine sehr fit ist. Er ist in guter Form und trainiert sehr gut", beruhigt der Spanier allerdings umgehend.
Ein Einsatz als Joker wäre also sogar möglich, sollte auf die Iberer die erwartet schwere Partie gegen den afrikanischen Fußball-Zwerg zukommen. Kap Verde sei "sehr schnell und physisch gut", warnt de la Fuente, der dem Gegner zutraut, eine der WM-Überraschungen zu werden.
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