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Kühlwesten nötig

Spanier kämpfen im Training mit Mega-Hitze

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CHATTANOOGA, UNITED STATES - JUNE 12: Lamine Yamal of Spain during the Training Spain at the The Baylor School on June 12, 2026 in Chattanooga United States (Photo by Pablo Garcia/Soccrates/Getty Images)
© Getty Images
WM-Favorit Spanien bereitet sich derzeit in der Baylor School vor und hat dort mit extremen Bedingungen zu kämpfen.
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Bereits vor der WM war klar, dass die 48 Teilnehmerländer mit extrem hohen Temperaturen zu kämpfen haben. Während der Auftakt noch vergleichsweise kühl war, macht sich nun allerdings langsam die Hitzewelle breit.

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Vor allem für die Trainingseinheiten sind deshalb besondere Maßnahmen erforderlich. Turnierfavorit Spanien hat sein Camp in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee aufgeschlagen, wo das Thermometer in den letzten Tagen über die 30-Grad-Marke gestiegen ist.

Auftaktspiel unter Dach

Das erste Spiel der "Furia Roja" findet in Atlanta statt. Im Heimstadion der Atlanta Falcons kann man bei zu hohen Temperaturen immerhin das Dach schließen. Doch während der Vorbereitung am Gelände der Baylor School wurde man von der Hitze nicht verschont.

Deshalb griff man kurzerhand zu unüblichen Maßnahmen, um sich bestmöglich vorbereiten zu können. Den Superstars rund um Lamine Yamal wurden während der Trainingseinheiten eine Eisweste angezogen.

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So konnte man sich ungestört auf das große Highlight gegen Kap Verde vorbereiten und bleibt dennoch richtig cool. Und für die Beobachter gibt es zumindest einen witzigen Anblick, der für Lacher sorgen kann.

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