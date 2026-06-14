1:1 - Marokko entzaubert Brasilien in Hitzeschlacht

Brasilien muss zum WM-Auftakt gegen Marokko Punkte liegen lassen. In der Hitzeschlacht von New Jersey trennen sich die beiden Gruppen-Favoriten mit einem gerechten 1:1.

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Der erste Schlager der Fußball-WM in Nordamerika hat mit einer Punkteteilung geendet. Rekordweltmeister Brasilien und Marokko, WM-Halbfinalist von 2022 und aktueller Afrika-Meister, trennten sich am Samstag mit einem 1:1 (1:1). Im WM-Finalstadion in East Rutherford vor den Toren von New York brachte Ismael Saibari (21.) die in der ersten Hälfte überlegenen Marokkaner in Führung, Stürmerstar Vinicius Junior (32.) bewahrte den fünffachen Weltmeister vor einem Fehlstart.

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Ohne Altmeister Neymar, der wegen einer Wadenverletzung länger auszufallen droht, geriet Brasilien zu Beginn stark unter Druck. Marokko ließ Ball und Gegner laufen, die größte Chance der ersten Viertelstunde hatte aber die Selecao. Nach einer Vinicius-Flanke kam Thiago am Torraum völlig frei zum Kopfball, traf den Ball aber nicht richtig (14.). Saibari machte es besser. Brahim Diaz schickte mit einem perfekten, tiefen Pass durch die Mitte den Offensivspieler von PSV Eindhoven, der den aus dem Tor geeilten Torhüter Alisson aus 18 Metern überhob.

Ausgleich durch Vinicius

Marokko setzte nach und machte Druck. Die Mannschaft von Carlos Ancelotti wankte, kam aber dank der Klasse von Real-Madrid-Stürmer Vinicius Junior zum Ausgleich. Der Weltfußballer von 2024 traf nach einem Haken ins lange Eck. Mit einem spektakulären Abschluss hätte Lucas Paqueta in der Nachspielzeit beinahe noch für eine brasilianische Pausenführung gesorgt, Torhüter Yassine Bounou konnte aber parieren.

Brasilien gegen Marokko 1 / 7 © APA/AFP/JEWEL SAMAD © APA/AFP/ANGELA WEISS © APA/AFP/ANGELA WEISS

Mit zwei neuen Kräften auf der rechten Seite startete die Selecao stärker in die zweite Halbzeit. Die Brasilianer bekamen das Spiel in den Griff und ließen bis in die Nachspielzeit keine gefährliche Offensivaktion der Marokkaner mehr zu. Brasilien war dem Siegestor deutlich näher. Thiago (52.), Raphinha (78.) und Danilo Santos (93.) scheiterten an Bounou, der in der 83. Minute auch rechtzeitig vor Raphinha weit vor dem Tor klärte. In der 99. Minute vergab auch Marokko noch zweimal den Matchball, Alisson parierte einen Weitschuss von Neil Al Aynaoui und den Nachschuss von Ayoube Amaimouni.