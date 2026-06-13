Sicherheits-Alarm: Tuchel-Mitarbeiter wird Reise verweigert

Die Pannenserie des englischen Nationalteams hört nicht auf. Nach dem Diebstahl bei der Anreise und dem Kane-Auftritt in Unterwäsche gibt es nun den nächsten Wirbel.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der bisherige Aufenthalt von Englands Nationalteam in den USA steht unter keinem guten Stern. Erst wurden die Schuhe und weiteres Material der Spieler bei der Übersiedlung ins Team-Camp geraubt. Dann ging ein Bild von Harry Kane in Unterwäsche viral.

Das Three-Lions-Drama geht munter weiter. Wie die Daily Mail berichtet, wurde nun einem wichtigen Mitarbeiter des Stabs von Teamchef Thomas Tuchel die Zugreise verweigert.

Sicherheitsalarm ausgelöst

Er löste sogar einen Sicherheitsalarm aus, weil er mehrere Küchenmesser mit sich trug. Die Rede ist dabei vom englischen Team-Koch, der scheinbar am Weg zum Einkauf war oder vom Einkauf zurück ins Team-Hotel wollte.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Dabei trug er eben mehrere Küchengeräte, weswegen er vom Sicherheitspersonal umgehend eskortiert wurde. Wenig später wurde er aber wieder entlassen, musste aber die Messer zurücklassen. Die Vorbereitung auf das erste Schicksalsspiel gegen Kroatien könnte dennoch besser sein.