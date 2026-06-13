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Nächstes England-Drama

Sicherheits-Alarm: Tuchel-Mitarbeiter wird Reise verweigert

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Die Pannenserie des englischen Nationalteams hört nicht auf. Nach dem Diebstahl bei der Anreise und dem Kane-Auftritt in Unterwäsche gibt es nun den nächsten Wirbel.
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Der bisherige Aufenthalt von Englands Nationalteam in den USA steht unter keinem guten Stern. Erst wurden die Schuhe und weiteres Material der Spieler bei der Übersiedlung ins Team-Camp geraubt. Dann ging ein Bild von Harry Kane in Unterwäsche viral.

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Das Three-Lions-Drama geht munter weiter. Wie die Daily Mail berichtet, wurde nun einem wichtigen Mitarbeiter des Stabs von Teamchef Thomas Tuchel die Zugreise verweigert.

Sicherheitsalarm ausgelöst

Er löste sogar einen Sicherheitsalarm aus, weil er mehrere Küchenmesser mit sich trug. Die Rede ist dabei vom englischen Team-Koch, der scheinbar am Weg zum Einkauf war oder vom Einkauf zurück ins Team-Hotel wollte.

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Dabei trug er eben mehrere Küchengeräte, weswegen er vom Sicherheitspersonal umgehend eskortiert wurde. Wenig später wurde er aber wieder entlassen, musste aber die Messer zurücklassen. Die Vorbereitung auf das erste Schicksalsspiel gegen Kroatien könnte dennoch besser sein.

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