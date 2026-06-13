Liebes-Austritt
Perry und Trudeau turteln bei der WM
Die US-Sängerin gehörte mit ihrem Auftritt zu den Höhepunkten der Show in der SoFi Arena. In einem silbernen Bühnenoutfit präsentierte sie ihren Song "Wonder" und begeisterte damit die Zuschauer vor dem WM-Auftaktspiel zwischen den USA und Paraguay.
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Nach ihrem Auftritt richteten sich die Kameras jedoch auf das Publikum. Dort wurde Perry von Justin Trudeau empfangen. Videos, die sich rasch in sozialen Netzwerken verbreiteten, zeigen, wie sich die beiden umarmen und küssen.
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Auch während des anschließenden Spiels der US-Nationalmannschaft gegen Paraguay wurden Perry und Trudeau gemeinsam auf der Tribüne gesehen. Mehrfach hielten sie Händchen und verfolgten die Partie Seite an Seite.
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