Robert Geiss: Po-Klatscher bringt Fans in Rage!

Ein feuchtfröhliches Heim-Video von TV-Millionär Robert Geiss löst auf Instagram ein gewaltiges Erdbeben aus: Für seine Tanzeinlage mit spärlich bekleideten Burlesque-Tänzerinnen erntet der Reality-Star einen bitteren Shitstorm.

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Eigentlich wollte der Kult-Star („Die Geissens“) nur einen vermeintlich gelungenen Abend in den eigenen vier Wänden zelebrieren. Mit den Worten "Gestern einen schönen Abend bei uns zu Hause. Privat geht eben auch" veröffentlichte der 62-Jährige den Clip im Netz. Zu sehen: Der Millionär mitten im Getümmel zwischen zwei fast nackten Burlesque-Tänzerinnen, die lediglich mit Glitzer-Pasties und Federfächern bekleidet waren.

Doch der Auftritt eskalierte prompt! Geiss fasste eine der Damen an den Bauch und versetzte ihr kurzerhand einen Schlag auf das Gesäß. Was als ausgelassene Party-Geste gedacht war, stieß tausenden Fans im Netz gewaltig sauer auf: Binnen kürzester Zeit sammelten sich weit über 1.600 teils vernichtende Kommentare unter dem Beitrag.

Fans schäumen vor Wut: "Unangenehm & ekelhaft"

In den Spalten entlud sich die geballte Wut der Community. Von Fragen wie "Kannst du eigentlich noch in den Spiegel schauen?" bis hin zum harten Vorwurf, die Aktion sei schlichtweg "ekelhaft", reichten die empörten Reaktionen. Viele Follower zeigten sich entsetzt über den körperlichen Übergriff und sahen Grenzen überschritten, die in der heutigen Gesellschaft unumstößlich sein sollten.

Besonders im Fokus: Das Verhalten der Tänzerin. Trotz Lächelns vermuteten viele Zuschauer Unbehagen bei der Performerin. In den Kommentaren hieß es mehrfach, man sehe im Video deutlich, dass ihr die Situation unangenehm gewesen sei und sie versucht habe, sich vorsichtig zu entziehen. Das ganze Video gibt es HIER

Carmen Geiss reagiert gelassen: "Nicht eifersüchtig sein"

Während die Gerüchteküche brodelte, ob Ehefrau Carmen (61) bei dem leichtfüßigen Spektakel vielleicht sogar selbst die Kamera hielt oder daheim vor Wut kochte, schaltete sich die Millionärsgattin höchstpersönlich in die Debatte ein.

Anstatt ihren Gatten an den Pranger zu stellen, wählte Carmen überraschend entspannte Worte. Unter dem Skandal-Clip plädierte sie für Vertrauen, Liebe und Humor: Man solle sich gegenseitig Freiheit lassen, das Leben genießen und bloß nicht eifersüchtig sein! Ob das die erhitzten Gemüter der Fans beruhigen kann, bleibt allerdings fraglich.