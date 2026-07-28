Sarah Kern (49) legt Sex-Beichte ab

Sie nimmt sich wahrlich kein Blatt mehr vor den Mund: Ex-Dschungelcamperin Sarah Kern sorgt mit glühend heißen Liebes-Geständnissen für Schlagzeilen und läutet nach jahrelanger Flaute das Ende ihrer "Nonnen-Zeit" ein.

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Mit ihrem frisch gebackenen Account auf der Plattform OnlyFans schlägt die 57-Jährige derzeit ein völlig neues Kapitel auf – und gewährt im Interview mit der Zeitung BILD tiefere Einblicke in ihr Schlafzimmer als je zuvor. Dabei haut die Wahl-Malteserin eine gewagte Behauptung raus: Sie habe schlichtweg "noch nie schlechten Sex gehabt!"

Ihre ganz eigene Theorie dazu? Sarah Kern verlässt sich auf ihre Menschenkenntnis: "Ich kann an der Form der Finger und der Nase erkennen, was ein Mann in der Hose hat", so der Promi-Star gegenüber BILD. Die Größe spiele für sie dabei eine entscheidende Rolle – ganz nach dem Motto "I like it BIG". Allerdings müsse auch die Bewegung stimmen. Auf Blümchensex ohne die nötige Portion "Caramba" kann die Blondine dankend verzichten.

Ende der Zölibat-Phase & Rückkehr der Strapse

Dass sie nun wieder so offen über ihr Liebesleben plaudert, liegt vor allem an ihrem OnlyFans-Abenteuer. Nach eigenen Angaben verzichtete die Designerin knapp zweieinhalb Jahre komplett auf körperliche Nähe. Doch damit ist jetzt schluss: Ihre Lust sei zurück und sie fühle sich von der Männerwelt endlich wieder so richtig begehrt.

Rückblickend beschreibt sich das Ex-Model als absolute "Feuerlegerin", die früher nichts anbrennen ließ. So erinnert sie sich gerne an wilde Zeiten mit ihrem verstorbenen Ex-Mann, dem Modedesigner Otto Kern (†67): Mit ihm sei sie elf Jahre zusammen gewesen und daheim fast täglich in Strapsen herumgelaufen. "Ich war damals sehr hot und jetzt bin ich es wieder. Jetzt werden die Strapse wieder ausgepackt", kündigt Kern selbstbewusst an.

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Charisma statt Sixpack & das Leben auf Malta

Männertechnisch hat die Unternehmerin übrigens sehr genaue Vorstellungen: Am meisten stehe sie auf dunklere Typen mit Charisma, Intelligenz und einer starken Raumpräsenz – ein durchtrainierter Sixpack sei absolut kein Muss. Dass sie ihre Liebhaber seit ihrem ersten Mal mit 15 Jahren nicht mitgezählt hat, gibt sie offen zu, durch ihre zwei Ehen halte es sich aber im Rahmen.

Ihren Lebensmittelpunkt hat Kern bereits vor neun Jahren auf die Sonneninsel Malta verlegt. Hauptgründe dafür seien das warme mediterrane Klima und die deutlich freundlicheren Steuern. "Du kommst als Unternehmer in Deutschland auf keinen grünen Zweig", stellt die 57-Jährige gewohnt direkt fest. Man darf gespannt sein, welcher Charmeur das Feuer der Designerin als Nächstes entfachen darf!