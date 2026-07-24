Reality-Star attackiert Klum-Gatte Tom Kaulitz

Kaum startet die neue Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz", fliegen die Fetzen – denn Tom Kaulitz kann mit dem neuen Pool-Männer-Flirt seines Bruders Bill absolut gar nichts anfangen

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Bei Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (36) dreht sich ab der ersten Sekunde der dritten Staffel alles um sein absolutes Lieblingsthema: die Männerwelt! Es wird eifrig gedatet, geflirtet und im hauseigenen Pool geschmust. Die Knutsch-Trophäe der Stunde: Reality-TV-Gesicht Jannik Kontalis (29). Doch während Bill auf Wolke sieben schwebt, sieht sein Zwilling Tom (36) vor den Netflix-Kameras komplett rot.

Tom macht aus seiner absoluten Abneigung gegen den TV-Darsteller keinen Hehl und wettert schon vor der Pool-Party knallhart gegen die Gäste-Auswahl seines Bruders: Bill solle doch bitte nicht immer die "ganzen Assis aus Deutschland" einladen! Dass der Neue sein Geld mit Trash-Dating-Formaten verdient, stößt Ehemann Tom Kaulitz extrem sauer auf. Für ihn steht fest: Der Typ hat bei Bill keine ehrlichen Absichten!

"Menschlich gesehen echt traurig": Jannik rechnet ab

Für Jannik Kontalis kam das böse Erwachen direkt beim Anschauen der neuen Folgen. Der 29-Jährige hörte die harten Sprüche des Schwagers in spe angeblich zum allerersten Mal im Fernsehen – und fiel aus allen Wolken! Auf Instagram ließ der Influencer nun seiner Wut freien Lauf und rechnete gnadenlos mit Tom Kaulitz ab. "Ich war immer ehrlich, zuvorkommend und war immer da, egal wie weit der Weg war", zeigte sich Kontalis zutiefst enttäuscht über die Lästereien hinter seinem Rücken. Vor allem die Scheinheiligkeit des Tokio-Hotel-Gitarristen stößt ihm bitter auf. Schließlich habe man auf dem Oktoberfest noch gemeinsam auf den Tischen getanzt und gelacht.

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Ansage an Tom: "Nimm den Stock aus dem Arsch!"

Anstatt dem Reality-Star seine Abneigung ins Gesicht zu sagen, habe Tom lieber vor den Kameras den Ahnungslosen gemimt. Jannik fordert nun Klartext ein und schickt eine Breitseite Richtung Kaulitz-Zwilling: Er solle gefälligst "den Stock ausm Arsch nehmen und erwachsen werden". Schließlich sei Bill an seiner Seite stets glücklich gewesen.

Jannik Kontalis ist enttäuscht von Tom Kaulitz © Getty Images

Dass Tom offenbar in jeder Staffel einen neuen Sündenbock braucht – in der vorherigen Ausgabe traf es noch Ballermann-Akteur Marc Eggers (39) –, will sich Kontalis keinesfalls bieten lassen. Ob dieser heftige Schlagabtausch das Aus für die Liebelei im Pool bedeutet oder die Brüder nur noch weiter zusammenschweißt, bleibt abzuwarten.