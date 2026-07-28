Silbereisen-Shows: Rätsel um Schlagerstar

Während Florian Silbereisen mit seinen Samstagabend-Shows regelmäßig ein Millionenpublikum begeistert, bleibt die Frage nach den Gästen hinter den Kulissen ein Dauerbrenner – und sorgt nun bei einer Schlagersängerin für Verwunderung.

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Dass nicht jede Schlager-Größe automatisch einen Dauer-Freipass für die Silbereisen-Bühnen besitzt, ist längst kein Geheimnis mehr. Für Aufsehen sorgte in der Vergangenheit vor allem Vanessa Mai (34). In ihrer Dokureihe "Mai Time Is Now" rechnete die Sängerin einst bitter mit den großen Shows ab und erklärte dramatisch, sie gehe daran kaputt. Sogar ein endgültiger Schlussstrich stand im Raum.

Doch die Wogen glätteten sich: 2024 feierte Mai ihr umjubeltes Silbereisen-Comeback beim "Schlagerbooom" und schunkelte sich im Juni 2026 beim "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel endgültig wieder in die Herzen der TV-Zuschauer.

Rätselraten bei Linda Hesse: Warum fehlt sie bei Florian?

Ganz anders sieht die Lage allerdings bei Kollegin Linda Hesse (39) aus. Die Sängerin glänzt in den großen Samstagabendformaten wie "Schlagerchampions" oder dem "Adventsfest der 100.000 Lichter" seit Jahren durch Abwesenheit. Im Gespräch mit t-online auf das auffällige Fehlen angesprochen, muss die 39-Jährige allerdings selbst mit den Schultern zucken.

Einen konkreten Grund oder gar ein Zerwürfnis hinter den Kulissen kann Hesse nämlich nicht nennen: "Das weiß ich nicht", gesteht die Künstlerin gegenüber gewohnt ehrlich.

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Konzeptionelle Absage statt bösem Blut

Böses Blut fließt zwischen der Sängerin und dem Moderatoren-Urgestein deshalb aber keineswegs. Linda Hesse nimmt die TV-Absenz gelassen und schiebt die Entscheidung schlichtweg auf die Macher im Hintergrund: Es hänge am Ende eben immer davon ab, welches Konzept eine Sendung verfolge und ob man als Künstlerin ins jeweilige Schema passe.

Ob es für Hesse bald ein ähnliches TV-Comeback wie bei Vanessa Mai geben wird, bleibt vorerst offen. Die Fans der Schlager-Beauty würden sich über eine Rückkehr auf die große Silbereisen-Bühne jedenfalls freuen!