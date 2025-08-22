Festnahme! Sänger Lil Nas X ging nackt auf Polizisten los

In der Nacht zum Donnerstag kam es in Los Angeles (USA) zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall mit dem bekannten Musiker Lil Nas X.

Der 26-jährige US-Künstler, bekannt durch seinen Song „Old Town Road“, sorgte für einen Polizeieinsatz, nachdem er leicht bekleidet und offenbar benommen durch die Straßen ging.

Auffälliges Verhalten mitten in der Nacht

Zeugen berichten, dass Lil Nas X nur in Unterwäsche und Cowboy-Stiefeln unterwegs war. Er soll mitten auf der Straße getanzt und vorbeikommende Menschen eingeladen haben, mit ihm zu feiern. Mehrere Anrufe gingen bei der Polizei ein, da Anwohner die Situation als störend empfanden.

Polizei schreitet ein

Gegen vier Uhr morgens (Ortszeit) rückten Beamte des Los Angeles Police Department aus. Laut US-Medien soll der Sänger auf die Polizisten zugegangen sein und sich mit ihnen gestritten haben. Dabei kam es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der Lil Nas X überwältigt und festgenommen wurde. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, einen Polizisten angegriffen zu haben.

Krankenhausaufenthalt nach Festnahme

Nach der Festnahme musste der Musiker ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei besteht der Verdacht auf eine Drogen-Überdosis. Der Sänger wird derzeit noch medizinisch betreut und muss sich danach wegen der Vorfälle verantworten.