TV-Duell: Giovanni Zarrella gegen den ORF

Ein gigantischer Quoten-Krieg wirft seine Schatten voraus: Am 19. September kommt es zur direkten TV-Kollision.

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Schlagerfans müssen sich den 19. September 2026 ganz fett im Kalender anstreichen – oder schon mal die Aufnahmefunktion programmieren. Wenn Giovanni Zarrella zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr im ZDF seine nächste große Samstagabend-Party zündet, weicht der Österreichische Rundfunk keinen Millimeter zurück. Auf ORF 2 schickt der Sender zeitgleich das heimische Aushängeschild, die "STARnacht aus der Wachau", ins Rennen!

Damit ist das knallharte TV-Duell besiegelt: Italian Lover gegen österreichische Kulisse, ZDF gegen ORF – und die Zuschauer haben die Qual der Wahl.

Promi-Auflauf & das kuriose Unheilig-Phänomen

Um die Zuseher auf seine Seite zu ziehen, fährt Zarrella gewohnt schwere Geschütze auf. Mit Schlager-Größen wie Matthias Reim, Christin Stark, Beatrice Egli und Alexander Klaws bietet das ZDF ein Star-Aufgebot der Extraklasse.

Der ORF hält mit der "STARnacht" jedoch stolz dagegen: Aus der pittoresken Wachau sorgen unter anderem Nino de Angelo, Marina Marx und Austropop-Star Josh. für Stimmung. Für besondere Verwirrung bei den Fans dürfte allerdings die Band Unheilig sorgen: Die Kult-Macher stehen nämlich auf den Gästelisten beider Shows! Wer die Band also im Doppelpack sehen will, muss blitzschnell zappen.

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Zeitversetzter ORF & leichte Vorteile für Giovanni?

Während Zarrellas Show bereits im Frühjahr aufgezeichnet wurde, setzt auch der ORF auf zeitversetzte Magie: Die Vor-Ort-Aufnahme in der Wachau startet am Event-Tag bereits um 18.30 Uhr, bevor die Sendung pünktlich um 20.15 Uhr auf ORF 2 über die Bildschirme flimmert.

Welcher Sender in Österreich am Ende die Nase vorne haben wird, bleibt bis zur Quotenauswertung extrem spannend. Fakt ist jedoch: Was das reine Schlager-Aufgebot betrifft, legt Giovanni Zarrella im ZDF diesmal ein verdammt starkes Brett vor, an dem sich der ORF ordentlich die Zähne ausbeißen könnte!