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Walzer-Oscar

Große Ehrung und Überraschung im Marchfelderhof

Helga Papouschek und Peter Großmann
© Andreas Tischler / Vienna Press
Die Johann Strauss-Gesellschaft Wien ehrte Helga Papouschek in Deutsch-Wagram mit dem Goldenen Johann Strauss. Zeitgleich feierte die Schauspielerin ihren 85. Geburtstag.
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Am Montagabend wurde in Deutsch-Wagram im Marchfelderhof der Goldene Johann Strauss verliehen. Die Johann Strauss-Gesellschaft Wien überreichte den Ehrenpreis, auch als Walzer-Oscar bekannt, an die Schauspielerin und Soubrette der Wiener Volksoper Helga Papouschek.

Glanzvoller Empfang vor dem Marchfelderhof

Toni Faber mit Natalie
Toni Faber mit Natalie © Andreas Tischler / Vienna Press

Die Preisträgerin reiste bei Sommerwetter in einem historischen Cabriolet an. Begleitet wurde die Ankunft von einem Blasorchester mit dem Radetzkymarsch, bevor die Ehrengäste Helga Papouschek vor dem festlich geschmückten Haus empfingen. Im Rahmen der Veranstaltung wurde zudem eine marmorne Ehrentafel enthüllt. Für die musikalische Gestaltung sorgten die Johann Strauss JSG-Konzertschrammeln mit Melodien des Komponisten.

Martina und Werner Fasslabend
Martina und Werner Fasslabend © Andreas Tischler / Vienna Press

Überraschungstorte zum 85. Geburtstag

Marcus und Leila Strahl
Marcus und Leila Strahl © Andreas Tischler / Vienna Press

Für einen weiteren Programmpunkt sorgte Marchfelderhof-Hausherr Peter Großmann, als eine Schoko-Nougat-Krokant-Torte hineingerollt wurde. Großmann erklärte dazu: "Mir wurde zugeflüstert, dass Helga Papouschek ausgerechnet heute ihren – man glaubt es kaum – 85. Geburtstag feiert. So einen Anlass kann man unmöglich unbemerkt verstreichen lassen". Schauspielkollege Gerhard Ernst sang im Anschluss Lieblingslieder der Jubilarin. Unter den Gästen befanden sich Kammersänger Heinz Zednik mit Gattin Dagmar Millesi, Dompfarrer Toni Faber, Martina und Werner Fasslabend sowie Regisseur und Intendant Marcus Strahl mit Gattin Leila.

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